Il valore di Mario Vespasiani: la grande anima

La rilevanza artistica e umana di Mario Vespasiani. L’artista dona al reparto di pediatria dell’Ospedale di Fermo il suo volume specifico per neonati.

In occasione della festa della mamma, presso l’_Ospedale Murri di Fermo_

è avvenuta la consegna da parte del celebre artista Mario Vespasiani

del suo libro d’arte _Buena Vi(s)ta – immagini ad alto contrasto_ al

reparto di Pediatria. Un momento di intenso valore simbolico e umano,

avvalorato dalla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali del

Comune di Fermo _Mirco Giampieri_ – che ha sottolineato la bontà e la

sensibilità del gesto evidenziando come oltre alle importanti cure

mediche anche l’arte sia così nobile da essere sollievo per i bambini

– della direttrice sanitaria del Murri _dott.ssa Elisa Draghi_, del

direttore di Ginecologia e Ostetricia _dott. Alberto Maria Scartozzi_,

della direttrice della pediatria-neonatologia _dott.ssa Luisa

Pieragonistini_, delle caposale della ginecologia e della pediatria

_Lucia Ercoli e Pamela Cicchinè_, del _dott. Luigi Acito_ consigliere

comunale e oncologo del Murri in pensione, del personale medico al

completo e tutti insieme hanno espresso all’artista la più sentita

gratitudine per questa significativa opera.

La rilevanza artistica di Mario Vespasiani è pari alla sua generosità,

alla totale convinzione di fare del bene, con le opere e attraverso

azioni concrete, sono difatti numerose le opere di solidarietà in cui

negli anni si è reso protagonista. Se a livello professionale è tra i

più autorevoli maestri della nuova generazione dell’arte italiana, la

sua ricchezza d’animo non è passata in secondo piano, al punto che di

recente gli è stata consegnata dalle mani del _Generale dell’Arma dei

Carabinieri Rosario Aiosa_, la targa del gruppo delle Medaglie d’Oro

al Valor Militare e il proprio in questi giorni il Presidente della

Repubblica _Sergio Mattarella_ ne ha sentitamente espresso le lodi

definendo straordinario il suo tocco cromatico. Il curatore d’arte

_Alessio Musella_, nel suo saggio introduttivo al libro definisce Mario

Vespasiani “_la grande Anima” _per quello che l’artista ha saputo

dimostrare con la sua ricerca, come per essersi sempre dedicato a

progetti particolarmente complessi unendo l’aspetto sociale e solidale

all’impegno artistico.

Le dichiarazioni dell’artista

Durante la presentazione l’artista ha dichiarato: “Per la consegna

di questo libro, _co_me in una gravidanza ho atteso nove mesi dalla

nascita di Venise Maria, che combacia con l__’__imminente festa della

mamma: è il mio modo per tornare a ringraziare la vita, specie quella

che sta venendo alla luce e coloro che con tanta cura l’accolgono e poi,

naturalmente _per come vi siete presi cura delle mie ragazze. In questo

istante provo una profonda emozione perché sto ripercorrendo tutti i

momenti pre e post parto vissuti con Mara, ma anche i giorni in cui, con

la piccola abbiamo realizzato i dipinti che vedrete sfogliando il

volume. Ho scelto questa data perché fortemente simbolica, in quanto

non posso che ammirare quel coraggio di chi mette a rischio se stessa

per generare vita e forse per questa impossibilità molti uomini creano

arte. E forse per questo, come ripeto, ho atteso nove mesi, per darmi il

tempo di far nascere con altrettanta amorevolezza qualcosa che mi auguro

possa trasmettere a chi la sfoglierà la stessa gioia e la medesima

voglia di stupirsi della bellezza del creato

Nella città di Fermo l’artista è particolarmente amato in quanto nel

2015 fu protagonista della creazione del Palio dell’Assunta, ritenuto

da molti il miglior drappo della sua lunga storia, e la sua musa Mara

oltre a figurare nel dipinto, aprì il corteo storico di circa mille

figuranti come Prima Dama del Palio. Il libro _Buena Vi(s)ta – immagini

ad alto contrasto, _prende spunto dalle teorie di _Maria Montessori _per

aiutare i neonati, grazie ad immagini nette a focalizzare le forme, ma

poi si rivolge anche ai più grandi come un vero esercizio per

sviluppare la fantasia. Data l’importanza della pubblicazione, altre

copie saranno donate al Gemelli di Roma il 31 maggio e nel mese di

giugno a varie strutture pediatriche di Milano.