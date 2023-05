“Il valore delle nuove relazioni”: incontro di presentazione di FERPI

“Il valore delle nuove relazioni. Una professione e un network in continua evoluzione. Un asse strategico per lo sviluppo delle aziende e delle organizzazioni”: questo il titolo dell’incontro tenutosi oggi presso l’aula magna della Fondazione LINKS a Torino che ha visto Filippo Nani (nuovo Presidente della Federazione nazionale dei Relatori Pubblici e dei Comunicatori) ed Ezio Bertino (neo Responsabile territoriale della Delegazione Piemonte e Val d’Aosta) presentare la nuova struttura di rappresentanza dei soci FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) del Piemonte che operano su tutto il territorio regionale.

La tavola rotonda sì è aperta con i saluti e con le riflessioni di Gianluca Vignale, Direttore del Gabinetto del Presidente della Regione Piemonte, e di Valentina Campana, Direttrice del Gabinetto del Sindaco di Torino, Comunicatori Pubblici di grande e accreditata esperienza.

È seguito un confronto sui temi più sentiti dai professionisti della Comunicazione, associati e non, a cui hanno portato il loro esperto contributo due storici Soci Ferpi: Claudio D’Amico (Public Relations & Communication Director presso Stellantis Italy) e Raoul Romoli Venturi (Corporate Communication Director di Ferrero Italia e Presidente dell’Osservatorio per la Comunicazione d’Impresa di Confindustria Piemonte).

Nani: “C’è un crescente senso di comunità e di appartenenza”

“Desidero rimarcare con orgoglio il grande valore espresso dalle Delegazioni regionali della Federazione. Ho inoltre il piacere di sottolineare il crescente senso di comunità e di appartenenza.

Non si tratta di parola di circostanza; è tangibile. É infatti testimoniato dall’ampia partecipazione alle attività e dalla grande disponibilità di mettersi in gioco dei professionisti della Federazione, al servizio dei Soci e del variegato mondo della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche”.

Bertino: ” É un grande onore essere al servizio della storica e prestigiosa Delegazione Piemonte e Val d’Aosta”

Nei prossimi tre anni opererà, sotto la responsabilità di Ezio Bertino, un team di Soci professionisti al servizio di tutti gli associati del Piemonte e della Val D’Aosta per le loro necessità di supporto e di consulenza nell’ambito:

delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione;

dei Rapporti Istituzionali con la Pubblica Amministrazione;

del networking professionale e delle partnership;

del mondo associativo profit e non profit e di rappresentanza territoriale.

“Essere al servizio della storica e prestigiosa Delegazione Piemonte e Val d’Aosta è per me un grande onore. Vivo tutto ciò con entusiasmo e profondo senso di responsabilità. Ovviamente l’impegno è quello di essere un interlocutore attento, disponibile e proattivo per tutti i professionisti piemontesi e valdostani della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche”.

