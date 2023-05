Il primo lustro delle “Vele d’Epoca nel Golfo”,

Le Grazie di Porto Venere

dal 26 al 28 maggio 2023

Con questa quinta edizione, il raduno-regata “Le Vele d’Epoca nel Golfo” festeggia il primo lustro e si conferma uno degli appuntamenti più importanti di inizio stagione per le barche storiche. Dal 26 al 28 maggio 2023 le banchine del borgo turistico marinaro delle Grazie, nel Golfo della Spezia, ospiteranno l’evento da sempre identificato come la Regata Sociale dell’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca (www.aive-yachts.org), che insieme al CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) e alla collaborazione tecnica dell’Associazione Forza e Coraggio supporteranno la manifestazione organizzata dal Circolo Velico La Spezia. Due le regate previste, che si disputeranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio.

Gli yacht partecipanti potranno essere ospitati presso la banchina delle Grazie di Porto Venere da lunedì 22 maggio fino alle ore 12,00 di lunedì 29 maggio 2023. Sabato sera 27 maggio gli equipaggi si ritroveranno presso la “pinetina” lungo la passeggiata delle Grazie per la tradizionale cena all’aperto di fronte al mare. “Le Vele d’Epoca nel Golfo” si svolge in collaborazione con la città di Porto Venere, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara, Assonautica Provinciale La Spezia, Vele Storiche Viareggio, Portovenere Srl Servizi Portuali e Turistici, Pro Loco delle Grazie, Cantiere della Memoria, Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia e Acquadimare.net

Alla quinta edizione delle “Vele d’Epoca nel Golfo” saranno ammessi gli Yacht in legno o in metallo di costruzione anteriore al 1950 (Yacht d’Epoca) e al 1975 (Yacht Classici), nonché le loro repliche individuabili secondo quanto disposto dal “Regolamento per la stazza e le regate degli Yacht d’Epoca e Classici – C.I.M.” e che siano in possesso di un certificato CIM in corso di validità.

advertisement

A queste potranno aggiungersi i Classic IOR. Yacht varati tra il 1970 e il 1984 in buono stato di manutenzione che abbiano già avuto un certificato IOR in passato e che siano in possesso di un certificato CIM in corso di validità e gli Yacht “Vele Storiche” secondo la definizione dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, che correranno in tempo reale. Il Bando di Regata è consultabile al seguente link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5870/event

“LE VELE D’EPOCA NEL GOLFO”, IL PROGRAMMA 2023

Venerdì 26 maggio 2023

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Perfezionamento iscrizioni presso la Segreteria allestita nella zona contigua agli ormeggi

Sabato 27 maggio 2023

Ore 09:00 – 10:30 Perfezionamento iscrizioni

11.30 Cerimonia di commemorazione in mare di Roberta Talamoni

12:25 Segnale di avviso della prima prova di giornata

17:30 Fanfara dei Bersaglieri

18:00 Inaugurazione mostra 100 anni di Barbara

19:45 Cena in banchina

Domenica 28 maggio 2023

Ore 11:25 Segnale di avviso della prima prova di giornata

Ore 18:00 Cerimonia di premiazione

Brindisi di Arrivederci

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate online entro le ore 12:00 di lunedì 22 maggio 2023 compilando la lista dell’equipaggio sul sito Coninet al link https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/59252/iscrizioni (che richiede login sul portale FIV).

Mob.: Arianna Merani +39 351 8406370 – E-mail: epoca@velenelgolfo.com

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui