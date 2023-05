Il Parco dell’Asinara al Salone del Libro di Torino

Alla XXV edizione del Salone del Libro di Torino si parlerà di sostenibilità, di ambiente e del futuro del turismo

L’obiettivo è chiaro già da una prima lettura della “Guida pratica al parco nazionale dell’Asinara“, opera curata da Vittorio Gazale (edita Carlo Delfino Editore) che sarà presentata al Salone del Libro domenica 21 maggio alle ore 11.00: inserire il Parco dell’Asinara (e i parchi sardi nella loro totalità) in un circuito internazionale che promuova il territorio in funzione di una conoscenza attenta, mirata, compatibile e, dunque, sostenibile.

Uno sforzo lungimirante dell’Amministrazione Provinciale di Sassari e del comune di Porto Torres. A loro il coraggio e il merito di aver scelto di promuovere, in un contesto così prestigioso come il Salone del Libro di Torino, un territorio che è patrimonio della storia dell’intero Mediterraneo. Ed è in quest’ottica che si guarda al futuro. Esso fa rima con “turismo sensibile e rispettoso“.

Un nuovo approccio alla villeggiatura che sappia privilegiare mete uniche come il Parco dell’Asinara. Molto più di un luogo: un capitale sia naturale che storico di cui si deve custodire la memoria.

Un turismo attento e sensibile che valorizzi e rispetti un’isola con cui è necessario entrare in intimità empatica, in modo tale da poter sentire la voce della sua Natura e il silenzio della sua Storia.

