Il nuovo inedito di Manvrìl “Swipe Up” in radio e in digitale

È in radio “Swipe Up” il nuovo singolo di Monavrìl, disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store

La società oggi corre veloce, in una direzione vorticosamente confusa e indifferente. L’uomo è colui che potrebbe cambiare le cose ma continua ad essere attratto da un mondo virtuale, simbolo, in alcuni casi, di una verità apparente e fittizia. Poi una donna, ormai ossessionata dal suo amore per un uomo superficiale ed egocentrico, mosso solo dalla sua smania per il successo e per i social…”

“Con il mio singolo, dinamico e coinvolgente, voglio trasmettere grinta ed energia. Lo faccio attraverso una canzone che racconta quella che è la nuova generazione, la generazione Z – racconta Monavrìl – partendo dal gesto ormai diffusissimo dello “Swipe up” utilizzato dalla gente per scorrere ed esplorare i contenuti presenti sui social. Ormai siamo circondati da tutto ciò che è social. Dopotutto è il traguardo del 3° millennio.”

Breve biografia

Monavrìl, nasce a Foggia, svela presto l’interesse per la musica mostrando notevoli doti a soli 5 anni. Studia pianoforte, si diploma con il massimo dei voti e la lode. Segue corsi di perfezionamento e master in Italia con importanti nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale oltre che all’Accademia Chigiana, l’Accademia Musicale Varesina e l’Accademia di Pinerolo. Consegue un’ulteriore laurea in Biennio pianistico concertistico al Conservatorio ” U. Giordano” di Foggia che si aggiunge alla laurea in Scienze Umane conseguita all’università della sua città natale.

Ottiene riconoscimenti in concorsi anche internazionali e si esibisce in eventi e concerti di musica contemporanea in formazione cameristica e orchestrale. Nel 2021 ha cantato nel progetto musicale ispirato alla Via Francigena in collaborazione con l’ensemble di sassofoni Furano Saxophone Quartet con cui ha realizzato il disco “Dialoghi”, un viaggio di sonorità affascinanti ed inedite che ispirano testi e musiche inerenti alla musica contemporanea. Collabora con compagnie teatrali come musicista, pianista e cantante e si esibisce nella formazione da camera “Trio Les Chats”, eseguendo musiche da film.

Prosegue la sua formazione musicale in Hoop Music confrontandosi con personalità di spicco del panorama della musica pop e grazie agli studi canori e strumentali inizia la stesura di arrangiamenti, trascrizione di canzoni e musiche di vari stili e generi, decidendo infine di assecondare la propria creatività e maturità artistica, mettendo in musica i propri testi in ottica cantautorale. Ad agosto 2022 consegue il riconoscimento come miglior cantautrice al “Premio Spazio d’ Autore” a San Gimignano. Il 10 gennaio 2023 ha pubblicato “Tutte le volte che” e il 14 marzo “Cambio di destinazione“. Il 16 maggio è la volta di “Swipe Up“.

