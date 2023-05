Il mercato immobiliare italiano: tendenze e prezzi nel mese di Maggio 2023

l portale Case in vendita 360 ha recentemente rilasciato le sue ultime statistiche sul mercato immobiliare italiano nel mese di Aprile 2023. L’analisi rivela le tendenze e i prezzi delle abitazioni nelle diverse regioni e città d’Italia, offrendo un quadro interessante per chi è alla ricerca di una casa o desidera investire nel settore immobiliare.

advertisement

Il mercato immobiliare italiano: tendenze e prezzi nel mese di Maggio 2023

Le 5 province più convenienti e le 5 meno convenienti per acquistare un appartamento di 50 mq

Tra le province più convenienti per acquistare un appartamento di 50 mq troviamo:

1. Isernia, con una diminuzione del prezzo del -11,85% e un valore medio di 55.793 €;

2. Benevento, con una diminuzione del prezzo del -9,12% e un valore medio di 75.148 €;

3. Varese, con una diminuzione del prezzo del -8,09% e un valore medio di 83.934 €;

4. Piacenza, con una diminuzione del prezzo del -7,88% e un valore medio di 73.314 €;

5. Vercelli, con una diminuzione del prezzo del -6,55% e un valore medio di 52.223 €.

Al contrario, le province meno convenienti, ovvero quelle che hanno registrato un aumento dei prezzi, sono:

1. Napoli, con un aumento del prezzo del +7,61% e un valore medio di 132.366 €;

2. Rieti, con un aumento del prezzo del +6,07% e un valore medio di 59.850 €;

3. Imperia, con un aumento del prezzo del +5,31% e un valore medio di 118.642 €;

4. Potenza, con un aumento del prezzo del +4,39% e un valore medio di 71.860 €;

5. Nuoro, con un aumento del prezzo del +4,33% e un valore medio di 53.880 €.

Le migliori e le peggiori regioni italiane per investire in un appartamento di 50 mq

Le regioni che offrono le migliori opportunità di investimento per un appartamento di 50 mq sono:

1. Abruzzo, con una diminuzione del prezzo del -3,10% e un valore medio di 43.221 €;

2. Calabria, con una diminuzione del prezzo del -1,77% e un valore medio di 47.542 €;

3. Campania, con una diminuzione del prezzo del -1,14% e un valore medio di 56.899 €;

4. Marche, con una diminuzione del prezzo del -3,66% e un valore medio di 83.825 €;

5. Trentino-Alto Adige, con una diminuzione del prezzo del -2,24% e un valore medio di 154.818 €.

Le regioni meno convenienti per investire in un appartamento di 50 mq sono:

1. Basilicata, con un aumento del prezzo del +4,39% e un valore medio di 71.860 €;

2. Emilia-Romagna, con un aumento del prezzo del +0,73% e un valore medio di 80.618 €;

3. Friuli-Venezia Giulia, con un aumento del prezzo del +2,78% e un valore medio di 75.908 €;

4. Lazio, con un aumento del prezzo del +1,80% e un valore medio di 159.521 €;

5. Liguria, con un aumento del prezzo del +0,13% e un valore medio di 85.733 €.

Le città più e meno richieste per l’acquisto di un appartamento di 50 mq

Le città più richieste per l’acquisto di un appartamento di 50 mq sono:

1. Roma, con un valore medio di 159.521 €;

2. Milano, con un valore medio di 259.727 €;

3. Genova, con un valore medio di 85.733 €;

4. Palermo, con un valore medio di 64.278 €;

5. Comacchio, con un valore medio di 97.563 €.

Le città meno richieste per l’acquisto di un appartamento di 50 mq sono:

1. Capaccio, con un valore medio di 62.931 €;

2. Montecorvino Pugliano, con un valore medio di 0 €;

3. Barcellona Pozzo di Gotto, con un valore medio di 46.452 €;

4. Maiori, con un valore medio di 281.846 €;

5. Brescia, con un valore medio di 95.350 €.

Le tipologie di abitazioni più richieste in Italia

Le tipologie di abitazioni più richieste nel nostro paese sono:

1. Case da agenzie immobiliari, con 839.664 annunci;

2. Appartamenti, con 564.644 annunci;

3. Case ammobiliate, con 336.382 annunci;

4. Case, con 295.063 annunci;

5. Case e appartamenti con giardino, con 278.297 annunci.

Queste statistiche offrono un quadro dettagliato delle tendenze del mercato immobiliare italiano, evidenziando le zone più convenienti per l’acquisto di un appartamento e quelle meno convenienti. Soprattutto, si evidenziano le differenze regionali e locali nel settore, il che può risultare utile sia per gli acquirenti che per gli investitori.

Dati e forniti da case in vendita 360