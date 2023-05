“Il martedì” di Socialismo Diritti Riforme: appuntamenti per informare, discutere e riflettere

"Il martedì di SDR" è il titolo degli incontri che l'associazione Socialismo Diritti ODV ha organizzato per informare e riflettere su temi di attualità. Programmati a cadenza quindicinale, gli incontri, a cui potranno partecipare oltre alle persone aderenti al sodalizio anche quelle non iscritte, si terranno in via Machiavelli 120/A, a partire dalle 18.30. Gli appuntamenti sono coordinati da Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di SDR. Hanno anche lo scopo di rafforzare le competenze di chi svolge attività di volontariato e favorire la creazione di una rete di collaborazioni tra associazioni.

Le parole di Paola Melis, presidente di SDR:

“L’intento è anche quello di offrire un’occasione di dibattito in presenza in un’epoca caratterizzata dallo scambio di opinioni sui social. La pandemia ci ha privati della socialità trasferendo sulle pagine virtuali le uniche opportunità per esprimersi, generando, in alcuni casi, inconcludenti contrapposizioni. E’ arrivato il momento di riappropriarsi del dialogo e del confronto”.

Il primo appuntamento, su “Autonomia differenziata” è in programma domani martedì 9 maggio ore 18.30 con Giuseppe Melis Giordano, professore associato Scienze Economiche e Statistiche UNICA e Andrea Pubusa, ordinario di diritto amministrativo UNICA.

Martedì 23 maggio invece l’accento sarà posto su “Informazione e sistema radiotelevisivo e web” con Bepi Anziani, giornalista, che, già Direttore per oltre 30 anni di Videolina, è stato anche Vice Direttore dell’Unione Sarda.

Seguirà il 13 giugno l’incontro “Parità di genere e legge elettorale” con Giuseppe Melis Giordano, docente UNICA. Si aggiunge anche Rita Corda, studiosa di linguaggio e parità di genere.

L’ultimo incontro, della prima tranche di appuntamenti, è il 27 giugno. Il tema scelto “Sistema penale, ruolo dell’avvocatura e realtà detentiva in Sardegna” con l’avv.ta Herika Dessì, componente del direttivo dell’Ordine forense, e Maria Grazia Caligaris, referente per le carceri di SDR.

Altri appuntamenti

Il progetto prevede successivamente appuntamenti su sistema pensionistico e pratiche per l’invalidità; su comunicazione e leadership; sulle problematiche dell’adolescenza; sul ruolo delle donne nella informazione; nonchè sul servizio tossicodipendenze e sul teatro in carcere. Uno spazio particolare sarà riservato alla vicenda di Aldo Scardella attraverso la testimonianza del fratello Cristiano.