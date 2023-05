Entra nel vivo il “Maggio Letterario di LiberEvento”, speciale anteprima primaverile del Festival Culturale di LiberEvento 2023. Annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna. Organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga e giunto alla XII edizione.

La rassegna letteraria proseguirà martedì 16 maggio con Guido Saraceni che sarà ospite a partire dalle 18.45 della Cagliari Library Airport. All’interno dell’Aeroporto Mario Mameli Cagliari-Elmas. Docente universitario, Saraceni presenterà il suo libro “L’oceano in una goccia” (Sperling&Kupfer 2021). In dialogo con la project manager del Festival Maura Porru.

Sarà un viaggio emotivo nella vita di Clizia che, dopo un anno chiusa tra le quattro mura di casa, dovrà affrontare le sue paure per tornare alla vita. Si partirà quindi dal concetto di normalità per affrontare il tema del disagio. Inteso non come un problema del singolo, ma come il problema di un singolo inserito in una società che non ascolta e non dà risposte.

Mercoledì 17 invece, si terrà il secondo e ultimo appuntamento dedicato alle scuole in collaborazione con il Liceo Baudi di Vesme per il 70esimo anniversario dalla sua istituzione. Gli studenti incontreranno Guido Saraceni, presso il Centro Culturale di via Cattaneo ad Iglesias, a partire dalle ore 10.30.

L’autore terrà anche un appuntamento serale alle ore 18.30 con ingresso aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, presso il Circolo Soci Euralcoop a Carbonia.

Sempre a Carbonia, Giovedì 18 maggio arriva invece la giornalista Manuela Pompas. Considerata una delle maggiori divulgatrici nel campo della ricerca psichica e spirituale, presenterà presso il Circolo Soci Euralcoop il suo libro “Medianità, un ponte verso la luce” (Tecniche Nuove Edizioni 2023), in dialogo con il giornalista, poeta e direttore artistico Claudio Moica.

Durante la serata si parlerà della medianità come strumento che ci aiuta a superare la paura, il dolore, l’abbandono e a ritrovare chi ci ha amato.

Manuela Pompas incontrerà il pubblico per la presentazione del suo libro anche venerdì 19 maggio alle ore 17presso la Cagliari Library Airport a Cagliari-Elmas.

La partecipazione agli eventi è gratuita. È necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Il Festival è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone e godere di una campagna pubblicitaria e promozionale.

Il Maggio Letterario di Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru.

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia.

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Alice S.r.l, Comune di Iglesias e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer, Cagliari Airport Library, Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino.

Media partner: Radio Arcobaleno, Ajò Noas.

