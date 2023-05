Il Maggio Letterario di LiberEvento ritorna ad Iglesias

Il Maggio Letterario di LiberEvento, il 3 maggio primo appuntamento dedicato alle scuole con Vincenzo Schettini. In arrivo Cecilia Sala

Dopo il grande successo per il primo appuntamento del “Maggio Letterario di LiberEvento”, la speciale anteprima primaverile del Festival Culturale di LiberEvento 2023 ritorna il 3 maggio con il primo dei due appuntamenti dedicati alle scuole già SOLD OUT.

Mercoledì 3 maggio alle ore 9, il Centro Culturale di Via Cattaneo ad Iglesias ospiterà il Prof. Influencer Vincenzo Schettini che incontrerà gli studenti delle scuole superiori presentando “La fisica che ci piace” (Mondadori 2022). Con Schettini la fisica diventa magia. Il Prof. spiegherà in maniera vivace, divertente, ma efficace la vita reale; sottolineando come “ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo”. Sarà una giornata allettante, un vero e proprio viaggio nel mondo della fisica partendo dai concetti base per arrivare a quelli più complessi legati alla fisica del futuro.

advertisement

Alle 12 l’insegnante pugliese si sposterà a Sant’Antioco per incontrare gli studenti delle scuole superiori.

Infine, Schettini replicherà la presentazione del suo libro, sempre ad Iglesias al Centro Culturale di Via Cattaneo, con un appuntamento serale alle ore 18.30. L’incontro è aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria.

LiberEvento

La rassegna culturale proseguirà venerdì 5 maggio con Cecilia Sala. Giornalista, scrittrice e opinionista italiana presenterà in dialogo con Vito Biolchini, il suo libro “Polvere. Il caso Marta Russo” (Mondadori 2021). Il 9 maggio 1997 Marta Russo viene uccisa da un colpo di pistola in un vialetto della città universitaria di Roma. Sono passati più di vent’anni e questo caso suscita ancora tante domande. Cecilia Sala se ne è occupata dando vita ad un’inchiesta tanto angosciante quanto avvincente; nel tentativo di trovare una risposta a tante domande. “Se il caso Marta Russo fosse un errore giudiziario? Se un giorno fossimo noi a trovarci “schiacciati da una macchina inadeguata e incapace di correggersi?”.

La partecipazione agli eventi è gratuita. È necessaria la prenotazione, tranne per l’incontro in programma con Cecilia Sala.

Per info e prenotazioni:

Il Festival è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone e godere di una campagna pubblicitaria e promozionale.

Il Maggio Letterario di Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga; con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di:

Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione; Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Alice S.r.l; Comune di Iglesias e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con:

Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias; Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer; Cagliari Airport Library, Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino

Media partner: Radio Arcobaleno, Ajò Noas

Per altre notizie clicca qui