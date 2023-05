Il Giardino Botanico del Monte Arci apre al pubblico: un’esperienza sensoriale tra profumi e sapori del territorio

Durante l’evento all’interno del Giardino Botanico sarà possibile degustare i primi vini prodotti dall’azienda agricola di Masullas, Tenute Monte Onigu.

Scoprire,conoscere, innamorarsi ogni giorno della nostra terra. Il borgo di Masullas aderisce all’evento “Appuntamento in giardino” aprendo ai visitatori le porte del “Giardino Botanico del Monte Arci”. Macchia Mediterranea, essenze officinali, lecci, mirti e corbezzoli: il”Giardino Botanico del Monte Arci” è pronto a farvi immergere in un’esperienza sensoriale unica, tra scienza, cultura e otium, tra il mondo rurale e il paesaggio naturale. L’iniziativa promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, si terrà sabato 3 giugno 2023.

La porta del Monte Arci

L’appuntamento sarà occasione per scoprire il territorio del Monte Arci, dalla sua formazione al giorno d’oggi. Attraverso la visita al giardino si potranno conoscere da vicino tutte le essenze del luogo, nel loro habitat di appartenenza. Il territorio del Parte Montis è lieto di poter accogliere i visitatori per scoprire la sua sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dove profumi e colori, essenze e piante si legano ai piccoli borghi fiabeschi ricchi di leggende e racconti.

Tenute Monte Onigu

Durante l’evento sarà possibile degustare per la prima volta gli ottimi vini prodotti dall’azienda agricola di Masullas, Tenute Monte Onigu. Si tratta di un territorio preziosissimo per il numero e la varietà di minerali: a Monte Onigu, collina poco distante da Masullas e non lontano dal Monte Arci, si estraeva la fluorite. Infatti, le tenute di Pillimeddu si sviluppano in questo monte. Dalla sua terra nascono dei vini particolari e un olio extravergine d’oliva di qualità.

Programma

15:00 – laboratorio e visita gratuita al Museo Multimediale Casa del Pane di Pompu*;

16:00 – visite al GeoMuseo Monte Arci, al Museo Naturalistico Aquilegia e al Giardino Botanico del Monte Arci;

18:30 – Stefano Floris presenta il Recital “Danzando sotto la pioggia – la forza riparatrice del viaggio” (INGRESSO LIBERO);

19:45 – Suoni, profumi e sapori del Monte Arci. Ossia un aperitivo con prodotti locali, tra i profumi delle specie botaniche tipiche del territorio, presso il Giardino Botanico del Monte Arci.

Costi

Museo Multimediale Casa del Pane di Pompu: laboratorio € 5, visita al museo omaggio*

Visite al costo ridotto al GeoMuseo Monte Arci (€ 5) e al Museo Naturalistico Aquilegia (€ 5), gratuite al Giardino Botanico del Monte Arci.