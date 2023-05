Il closing party di River house club – Soncino (CR) ha preso vita soltanto sabato 13 maggio 2023. E sabato 27 maggio in poi via via per tutta l’estate, che succede? Si continua a ballare, sempre con un certo stile e con un bel po’ di energia, in un fresco giardino. E River diventa River Garden.

Al mixer il 27/05 c’è Samuele Sartini, top dj italiano conosciuto in tutto il mondo. Sartini è infatti uno dei dj italiani più attivi in Europa e nel mondo. La sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Samuele Sartini è spesso in console in eventi e club contano. In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di ‘numeri’ e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren… e ogni stagione fa ballare solo top club.

La luna splende sul River House Club di Soncino (CR), che in primavera ed estate diventa River Garden. Fa divertire ogni sabato e domenica, in primavera ed estate. L’atmosfera, sotto la grande mirrorball e nel verde giardino, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l’inizio di una nuova stagione.

Anche per la primavera ’23 ed estate ’23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini.

River Garden

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

#riverhouseclub