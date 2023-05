Il 19 maggio esce “E’ Festa”: il nuovo brano di Angela Colombino inserito nel film “Tutti i cani muoiono soli”

“E’ Festa”, il nuovo brano della cantante Angela Colombino (Sassari, 1987), presente nella colonna sonora del film di Paolo Pisanu “Tutti I Cani Muoiono Soli”, verrà presentato il 19 Maggio a Sassari presso il bar Tical in Via Zanfarino 33A alle ore 19 , alla presenza dell’artista e di membri del cast e dello staff del film. Seguiranno due DJ set di Disco Segreta e di Angela Colombino, interamente focalizzati su gemme sconosciute di musica italiana dagli anni ’70 ad oggi.

Coke Beats, alias del musicista e produttore Giulio D’Agostino. D’Agostino (Genova, 1978) è già da anni un nume tutelare della scena dance all’estero e può vantare una pletora di collaborazioni con artisti quali Aphex Twin, Goldie e Michael Brecker. “E’ Festa” è qui in un’interpretazione techno, con un arrangiamento che omaggia le prime produzioni della techno tedesca degli anni ’90.

Marcello Giordani (Parma, 1976). Tra le figure chiave dell’attuale scena disco italiana, sia con il suo blog “Italo Deviance” sia come parte del duo Marvin & Guy, ha trasformato il brano in un viaggio retro-futuristico oscuro ed acido. L’ispirazione è alle produzioni di Giorgio Moroder e Patrick Cowley degli anni ’70.

“E’ Festa”, è pubblicato su GLOSSY, nuova etichetta del produttore Carlo Simula (Sassari, 1975), in un 12″ in edizione limitata di 100 copie numerate a mano in vinile colorato a 180g. realizzata esclusivamente per celebrare l’uscita cinematografica del film e contiene quattro versioni del brano:

Composto poco prima dell’inizio della pandemia, ha visto Colombino accettare la sfida di cimentarsi per la prima volta su un repertorio inusuale per lei, quello della musica da ballo, in un gioco di specchi che alterna un ritmo sincopato ad un testo volutamente drammatico. E’ l’unico brano cantato della colonna sonora interamente strumentale, composta da Riccardo Gasparini, di “Tutti I Cani Muoiono Soli”.

La pellicola ha vinto il Premio Solinas 2018 per la migliore sceneggiatura cinematografica, affidata a Gianni Tetti e il “Premio Gabriele Ferzetti” per il miglior attore protagonista a Orlando Angius al Bif&st 2023, ed è prodotta da Damiano Ticconi per ANG Film e distribuita da Fandango. “E’ Festa” è stato un felice incontro fra tre creativi sassaresi che hanno collaborato insieme su questo progetto comune.

Il disco, acquistabile durante la presentazione, è già pre-ordinabile online su: