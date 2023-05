Il 1 giugno appuntamento Pre-Estivo col Festival Culturale LiberEvento. Maria Francesca Chiappe presenta in anteprima assoluta a Cagliari, il suo nuovo romanzo. Modera Francesco Abate. Evento SOLD OUT

Dopo il grande successo registrato con la rassegna il “Maggio Letterario di LiberEvento”, il Festival dà appuntamento al suo pubblico per un incontro Pre-Estivo della XII edizione del Festival Culturale LiberEvento; fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, organizzato dall’Associazione Culturale ContraMilonga.

Giovedì 1 giugno, presso il suggestivo scenario del giardino di Villa Fanny a Cagliari, a partire dalle ore 19.30 Maria Francesca Chiappe, giornalista di punta dell’Unione Sarda, autrice dalla penna raffinata, presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo libro dalle tinte noir “Ostaggio” (Castelvecchi 2023), in dialogo con il giornalista e autore Francesco Abate.

Il suo romanzo è un sequel tanto atteso del romanzo d’esordio “Non è lei”. La cronista Annalisa Medda sarà ancora una volta alle prese con un nuovo caso da risolvere. La sua inchiesta in uno scenario della Sardegna, Cagliari, colpita dal Covid nel 2021, ma ancora in zona bianca, coinvolgerà il pubblico in una storia appassionante e carica di pathos.

advertisement

La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione. L’evento è SOLD OUT.

Per info, prenotazioni ed essere inseriti nella lista d’attesa consultare il sito: www.liberevento.it

Il festival

Il Festival è stato selezionato (tra tutti i festival italiani in una rosa di 30) nell’ambito del progetto Luci sui Festival dal Salone del Libro di Torino per partecipare al Salone dove ha beneficiato di una campagna pubblicitaria e promozionale.

Il Festival Culturale LiberEvento è organizzato dall’Associazione Contramilonga con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di. Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Alice S.r.l, Comune di Iglesias e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con. Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni, Sogaer, Cagliari Airport Library, Soc. Coop. Euralcoop, Salone del Libro di Torino