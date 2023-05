“II edizione – Rassegna Uilt Lazio” al teatro Tor Bella Monaca

La rassegna promossa dalla Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) Lazio si svolgerà a partire dal 1 giugno presso il teatro Tor Bella Monaca di Roma

Sabato 27 maggio si è svolta presso il Teatro Tor Bella Monaca la conferenza stampa della II edizione promosso dalla Uilt Lazio. Presenti il Direttore del teatro, Filippo D’Alessio, la Presidente dott.ssa Stefania Zuccari e la Vice presidente Alessandra Ferro. Ma anche il Direttore centro studi Dott. Henos Palmisano e naturalmente le compagnie presenti in cartellone.

Dopo un breve saluto di benvenuto del Direttore del TBM, Filippo D’Alessio ha ricordato gli ottimi risultati in termini di pubblico della passata edizione. Ha sottolineato soprattutto la potenzialità del progetto Uilt sul quale costruire la possibilità di utilizzare la sala grande del teatro già a partire da settembre con la seconda parte della rassegna. La Presidente Zuccari ha ringraziato il direttore D’Alessio per l’accoglienza che il TBM ha saputo offrire fin da subito alla proposta artistica della Uilt Lazio. Ha inoltre valorizzato i punti cardine di questa seconda edizione: dal “sentirsi a casa” in un teatro che rappresenta un valore aggiunto per il territorio, fino al valore imprescindibile della condivisione. La Vice presidente Ferro ha voluto invece sottolineare l’aumento delle richieste di adesione alla Uilt delle compagnie, ben 32 quest’anno. Esse devono rappresentare un punto di partenza per le prossime edizioni con l’obiettivo di crescere ancora. In chiusura il direttore Palmisano ha sottolineato la volontà di realizzare dei corsi per tutti coloro che vogliono confrontarsi con il mondo della comunicazione teatrale.

Il saluto della Presidente della Uilt Lazio

“Il Teatro che ci unisce. Nella sua più grande tradizione, la cultura è sempre stata contaminazione, ricerca di identità aperte, propensione al dialogo e alla creazione di ponti. In questo ambito si inserisce la cultura del teatro. Nonostante tutte le difficoltà di questo complesso periodo, non cessa di avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della coscienza sociale. Il teatro, lavorando con l’uomo, è la forma più comunicativa dell’arte. L’Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di Associazioni accomunate nella passione unica del Teatro. Da qui la Rassegna “Libero Teatro in un Teatro Libero”. Nata lo scorso anno in un clima di ripresa dalla pandemia, offre infatti l’opportunità di conoscere alcune produzioni che si susseguiranno dal 1° al 25 giugno e dal 5 al 17 settembre, con l’entusiasmo e l’impegno degno di una grande seconda edizione in un grande Teatro. Il Libero Teatro vi aspetta al Teatro di Tor Bella Monaca!” Queste le parole di Stefania Zuccari, Presidente della Uilt Lazio.

