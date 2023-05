I portacolori della scuderia RO racing pronti ad essere protagonisti al Rally del Salento e al Rally del Taro

Si preannuncia un fine settimana ricco di emozioni per i colori della scuderia RO racing i cui rappresentanti saranno impegnati in manifestazioni di prestigio.

Occhi puntati su:

Giuseppe Testa e Gino Abatecola in gara al 55° Rally del Salento, valido per il Campionato italiano rally asfalto; Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani che esordiranno nell’Irc Cup al Rally del Taro; e su Lucio Peruggini pronto a dire la sua al 52° Trofeo Valcamonica.

Saranno i rally a farla da padrone nel fine settimana corsaiolo della scuderia RO racing. I portacolori del sodalizio siciliano saranno, infatti, impegnati in corse su strada prestigiose di caratura internazionale.

In Puglia, al 55° Rally del Salento, valido per il Campionato italiano rally asfalto con coefficiente 1,5, Giuseppe Testa e Gino Abatecola, dopo aver dimostrato tutto il loro valore nella prima uscita di campionato, dove sono giunti al quarto posto finale, a bordo della loro Skoda Fabia R5 Evo della Delta Rally, adesso proveranno a migliorare il risultato della gara scaligera.

Sulle insidiose strade salentine vorrà fare incetta importante di punti anche Riccardo Di Iuorio, in gara con Cristian Quarta con una Citroen C3; che li accompagnerà per tutta la durata della Coppa rally di settima zona.

In Emilia Romagna, al Rally del Taro in provincia di Parma, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani esordiranno nell’International Rally Cup a bordo di una Volkswagen Polo R5. I due ciociari abbandonata la Coppa rally di settima zona dove hanno vinto per anni il titolo, approdano adesso in un campionato di caratura internazionale. Sempre nella stessa serie, seconda uscita stagionale per il mussomelese Gaspare Corbetto che dividerà l’abitacolo della sua Renault Clio Rally 5 con il nisseno Salvatore Cancemi.

Il fine settimana dei portacolori della scuderia RO racing sarà arricchito dal 52° Trofeo Vallecamonica, manifestazione di velocità in salita valida per il Campionato italiano velocità della montagna, serie dove si sta distinguendo in maniera egregia Lucio Peruggini che, con la sua Ferrari 488 Challenge Evo, si sta inserendo costantemente nella Top Ten vincendo a mani basse la propria classe. Nello stesso campionato continua il suo apprendistato con le vetture della difficile categoria Racing Start il giovane Matteo Gabrielli. Il pilota piceno sarà della partita con la sua abituale Peugeot 308.