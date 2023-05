I Collage ritornano in tv

La band di Olbia, formata dal leader Tore Fazzi (Voce e Basso) Francesco Astara (Batteriae percussioni) Fabio Nicosia (Cori e Tastiere) e Uccio Soro (Voce e Chitarre), quattro festival di Sanremo all’attivo, sarà tra gli ospiti dello show di Raiuno “I migliori anni”

Una serata, in onda dalle 21.20, dedicata appunto ai “migliori anni” dell’Italia (e non solo); il gruppo proporrà “Tu mi rubi l’anima”, il suo successo più grande. Con questo pezzo, nel 1977la band arrivò al secondo posto a Sanremo, dopo gli Homo sapiens con “Bella da morire”.

La tappa in tv dei Collage sarà una piccola pausa del lungo tour; infatti, anche questa estate vedrà il gruppo di Olbia esibirsi in tantissime piazze italiane. A dir la verità, il tour ha preso il via il 4 marzo proprio sulla loro terra, a Carloforte; inoltre ha già fatto tappa in Puglia e Calabria.

Tra i prossimi appuntamenti fin ad ora confermati i Collage suoneranno nuovamente in Calabria, Lazio per poi ritornare nella loro terra d’origine per partecipare il 20 Maggio alla “Cavalcata Sarda” di Sassari. In totale il tour estivo sarà formato da una cinquantina di date che, come ogni anno, richiameranno nelle piazze i fan del gruppo.

Tra le loro hit, oltre “Tu mi rubi l’anima”, anche “Due ragazzi nel sole”, “Donna musica” e “Sole rosso”.

Nella loro carriera i Collage – che presero il nome dall’album delle Orme – hanno partecipato a quattro edizioni del festival di Sanremo: della prima si è già detto, mentre le altre sono il 1979 con “La gente parla”, il 1981 con “I ragazzi che si amano” e il 1984 con “Quanto ti amo”. L’ultima volta al festival, dunque, risale a 32 anni fa, ma in questi anni il gruppo è stato più volte ospite di show e trasmissioni tv. A “I migliori anni”, per esempio, i Collage sono stati ospiti anche nel 2016.

Oltre agli impegni live, la band sta lavorando ad nuovo singolo che verrà pubblicato i primi di giugno; farà da anteprima al nuovo album previsto per questo inverno.

Da Carlo Conti, oltre ai Collage, questa sera, ci sarà anche il cantautore Marco Masini, nella quale sarà dedicata la Top10 dei suoi successi.

