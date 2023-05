Hitachi Rails Pistoia: “Importante risultato elezioni Rsu/Rls”

“Importante risultato ottenuto dalla Ugl metalmeccanici nelle elezioni per il rinnovo della Rsu/Rls nello stabilimento Hitachi Rails di Pistoia, dove le nostre liste hanno ottenuto complessivamente il 18 % dei voti validi e due Rsu e un Rls nel collegio operai. Sono risultati eletti Rsu, nel collegio operai, Federico Querci e Giuseppe Lorenzo Laurelli; Querci è risultato eletto anche Rls. Si tratta di un notevole risultato, per nulla scontato; considerando che in questa tornata elettorale la lista Ugl metalmeccanici, non vedeva più presente gli storici Rsu Tiziano Fabbri e Luca Fedi, in pensione da quasi 2 anni”.

Il Segretario Nazionale della Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, il Segretario Confederale con delega per il comparto Ferroviario Adelmo Barbarossa unitamente con il Segretario Utl Tiziano Fabbri, si complimentano con gli eletti Rsu ed Rls; ma anche con tutti i candidati che hanno portato un importante contributo alla nostra lista. Un ringraziamento va alla commissione elettorale e a tutti i lavoratori che hanno voluto dare la loro preferenza e fiducia alla Ugl Metalmeccanici. “Abbiamo confermato la nostra rappresentanza all’interno della Rsu Hitachi di Pistoia; guardando al futuro con fiducia in quanto il lavoro svolto dai nostri Rsu è stato apprezzato dai lavoratori; hanno capito che la Ugl è viva e attiva in Azienda e in tutto il territorio Pistoiese, e continuerà con sempre maggiore impegno a difendere gli interessi di tutti i lavoratori”.

