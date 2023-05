Guardie mediche, le aperture del weekend dal 26 al 28 maggio

Alle guardie mediche, tecnicamente chiamate medico di continuità assistenziale, ci si rivolge per problemi urgenti nelle ore notturne. In particolare dalle 20 della sera alle 8 del mattino. Oppure nei giorni festivi e prefestivi. Si sa, inoltre, che i weekend sono sempre molto problematici, c’è sempre bisogno di assistenza medica. Ci si rivolge alla guardia medica quando il proprio medico di base non è reperibile. Quindi nei festivi e nei pre-festivi. Perciò, quali sono gli orari delle guardie mediche in Ogliastra previsti per questo fine settimana?

Nel fine settimana i punti di continuità assistenziale saranno pienamente operativi in 10 comuni su 11

Lanusei 26 maggio 2023 – In Ogliastra 10 comuni su 11, nel weekend dal 26 al 28 maggio, avranno la copertura completa dei turni delle guardie mediche. Nelle sedi di Tortolì, Ilbono, Baunei, Tertenia, Gairo, Barisardo, Jerzu, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili e Seui, il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di oggi (26 maggio), sino alle ore 8.00 di lunedì 29 maggio.

Per quanto riguarda la sede di Talana, il servizio sarà operativo dalle ore 20.00 di oggi (26 maggio), sino alle ore 10.00 di sabato 27 maggio e poi dalle ore 20.00 dello stesso giorno, sino alle ore 08.00 di lunedì 29 maggio.

Per la giornata di sabato 27 maggio la direzione del Distretto ha disposto un’apertura straordinaria dalle ore 08.00 alle ore 10.00 nei seguenti ambulatori: Baunei, Jerzu, Ilbono, Perdasdefogu e Villagrande Strisaili.

Dove si trovano

Gli ambulatori di continuità assistenziale hanno sede, di norma, nei pressi dei servizi di pronto soccorso di maggiori dimensioni. In generale, comunque, l’attività di guardia medica è organizzata nell’ambito della programmazione regionale in modo tale da rispondere alle diverse esigenze demografiche di una determinata area (ad esempio, la presenza di ospedali nella zona o l’incidenza dei flussi turistici che interessano l’intero paese).

