“Gli effetti della trasformazione digitale nell’agricoltura”, il seminario I-LAB

Il seminario si svolgerà giovedì 11 maggio ore 9,30 ell’ I-LAB della Camera di commercio di Sassari

In programma giovedì 11 maggio alle 9.30 il seminario teorico e il laboratorio esperienziale dal titolo ” Gli effetti della trasformazione digitale nell’agricoltura”. Si svolgeranno nell’ I-LAB della Camera di commercio di Sassari in via Roma.

L’evento è, infatti, organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica). Si inserisce nell’ambito del percorso “Il digitale non è mai stato così semplice” dedicato alla trasformazione digitale.

Il seminario, tenuto da Ciro Gardi –Scientific Officer presso European Food Safety Authority (EFSA)- presenta le trasformazioni che le tecnologie digitali stanno portando nel settore dell’Agricoltura. In particolare, verterà sulle piccole e medie imprese della filiera. Si parte da un quadro di insieme, storico-economico del settore. Si vuole infatti mostrare come le attuali soluzioni digitali basate su Droni, Internet of Things, Big Data Analysis, simulazioni software, Cloud siano in grado di fornire risposte sia a vecchie che a nuove esigenze del comparto.

Il programma

Il programma del seminario si articolerà sui seguenti argomenti:

Come sta cambiando il mondo dell’Agricoltura.

Le tecnologie che stanno modificando produzioni.

Trasformazioni e distribuzione della filiera agroalimentare.

I vantaggi e le criticità nell’adozione delle tecnologie 4.0.

Il percorso di formazione è destinato a tutti gli operatori della filiera dell’agricoltura.Tuttavia è anche aperto ai consulenti ed a chiunque voglia comprendere come stia evolvendo questo settore grazie al digitale. I partecipanti che seguiranno il seminario dedicato al tema, potranno partecipare, iscrivendosi, al Laboratorio esperienziale che seguirà a partire dalle 11,30. Per le iscrizioni e per ricevere tutte le informazioni : https://ilab.ss.camcom.it/

