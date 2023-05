Automobilismo – Giuseppe Testa regala un quinto posto al Rally del Salento alla scuderia RO racing

Nuovi risultati importanti per i portacolori della scuderia RO racing che hanno lasciato il loro segno nelle gare dello scorso fine settimana. Ottimo il quinto posto assoluto di Giuseppe Testa e Gino Abatecola al 55° Rally del Salento, valido per il Campionato italiano rally asfalto. Note positive sono giunte anche dal 52° Trofeo Valcamonica.

Un altro fine settimana che ha saputo regalare ai colori della scuderia RO racing risultati positivi e grandi emozioni, non sono, infatti, mancate le battaglie e i duelli ravvicinati combattuti a suon di temponi.

In Puglia

In Puglia, al 55° Rally del Salento, valido per il Campionato italiano rally asfalto con coefficiente 1,5, Giuseppe Testa e Gino Abatecola, dopo aver occupato il terzo gradino del podio, in seguito a una scelta di gomme che non è riuscita a sposarsi con il set up della loro Skoda Fabia Evo, si sono dovuti accontentare della quinta posizione finale in classifica generale. Un risultato che vale tanto in ottica campionato. Il pilota di Cercemaggiore proseguirà il suo impegno nella serie cadetta già dal prossimo Rally di San Martino di Castrozza.

In Salento

In Salento Giuseppe Testa ha anche vinto il premio Fair Play, indetto dall’associazione Panathlon. Un riconoscimento che rappresenta una testimonianza della grande sportività e professionalità del rappresentante del sodalizio siciliano. Sempre in Puglia, Riccardo Di Iuorio, in gara con Cristian Quarta con una Citroen C3, ha concluso al dodicesimo posto della generale, dimostrando di essere sulla buona strada per trovare il giusto affiatamento con il piccolo mostro francese.

In Emilia Romagna

In Emilia Romagna, al Rally del Taro in provincia di Parma, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani sono stati costretti al ritiro da un’uscita di strada. Gaspare Corbetto e Salvatore Cancemi invece, dopo aver lottato per il podio di categoria, hanno concluso al terzo posto di classe. I due hanno riscattato egregiamente la prestazione poco felice del Rally dell’Elba.

In Lombardia

In Lombardia al 52° Trofeo Vallecamonica, manifestazione di velocità in salita valida per il Campionato italiano velocità della montagna, Lucio Peruggini, con la sua Ferrari 488 Challenge Evo, ha fatto sua sia la piazza d’onore di Gruppo sia quella di Classe. Grande risultato per il giovane Matteo Gabrielli. Infatti, ha condotto la sua Peugeot 308 al secondo posto del Gruppo Racing Start e alla stessa posizione di classe. Prestazione che attesta il momento di crescita del pilota piceno.

