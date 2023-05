“Giacomo Giacomo” è il primo libro di Giuseppe Pulina

“La vita è una frase fatta”, recita, non a caso, uno dei personaggi del romanzo. Si chiama Leo e, in qualche modo, fa il paio con Giacomo. Leo vive di citazioni e la vita stessa è per lui una serie di citazioni da declamare. Insieme a Francis, la presenza femminile di un trio di amici davvero singolare, Giacomo e Leo vivono la loro infanzia. Il racconto dà corpo a vicende che solo l’ironica comicità di Giacomo riesce a rendere meno tragiche. Per esempio sono: il suicidio di un novantenne che poteva trasformarsi in una strage, i dialoghi sull’inesistenza di Dio con i quali sfidavano un malcapitato prof di religione. E anche la passione per generi musicali poco noti ai loro coetanei e certe zingarate intellettualoidi che non possono non far sorridere il lettore.

Giacomo è, comunque, una sorta di ideal tipo, perché è la somma di tanti ragazzi della sua età che sperimentano la durezza dell’adolescenza, fase della vita tanto eccitante e soffocante. Inoltre, a Giacomo pare quasi di sdoppiarsi o assottigliarsi di fronte alle insidie della vita e le sue gambe cedono e si piegano. Fanno “giacomo giacomo” e questo gli fa sentire il nome che porta come una prospettiva minacciosa, perché ritiene che nei nomi che altri scelgono per noi, alla fine, non ci sia mai nulla di veramente casuale.

advertisement