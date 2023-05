Giulia Quaranta Provenzano e la vicenda del cantante Fracasso

Oggi la blogger Giulia Quaranta Provenzano ha fatto un po’ luce su una vicenda nella quale è recentemente incappato il cantante Fracasso, che è stato adocchiato e contattato da Andrea Diprè.

Musica – Fracasso: “Ogni tanto sbotto, non capita sovente ma solo dopo aver accumulato a lungo più d’un fastidio”.

Il cantante Fracasso, pseudonimo di Cristian Andrea Rado, è nato a Biella il 24/07/1998. A tredici anni d’età si appassiona al rap e pubblica i primi brani inediti e mixtape, mentre nel 2016 – insieme al campione di equitazione Filippo Marco Bologni – crea Music Rider Project e rilascia il singolo “Fino alla fine” [clicca qui https://youtu.be/v0T-oIzeh18 per visualizzare il videoclip].

Tra le canzoni di Fracasso più ascoltate su Spotify e non solo lì vi è “Ora volo” (feat. Ethos) [clicca qui https://youtu.be/oAO9wDN1wBc] e “Per noi” [clicca qui https://youtu.be/Z8p4lgTsbeI] ma sue sono anche “Ancora qui”, “L’ultima sinfonia”, “Ti cancellerò” e la più recente “La fine” [clicca qui https://youtu.be/oxnF5jvYNtk].

Proprio subito dopo l’uscita del brano “La fine”, Andrea Diprè ha contattato il giovane artista piemontese proponendogli di sponsorizzarlo – offerta, questa, che Fracasso ha rifiutato categoricamente non solo in quanto suo manager è già da tempo il produttore discografico, fondatore dell’etichetta Media Records e molto altro ancora, Gianfranco Bortolotti ma altresì perché l’ex avvocato ed ex compagno di Sara Tommasi è l’opposto di tutto quello che stima.

A tale proposito è proprio il giovane Fracasso ad aver affermato che <<(…) il Dipreismo, che si basa sul vivere la propria vita fregandosene delle regole sociali e sollazzandosi con “coca e mignotte per tutta la notte”, non è ciò che a mio avviso si dovrebbe fare – a comportarsi così ci si rovina soltanto. Andrea Diprè è il mio opposto, io sono infatti contro tutte le droghe e le puttane. Ecco dunque che la sua offerta di lavorare con lui, di fare come fa lui, di diventare come è lui, lanciandomi lui è qualcosa da cui ho scelto immediatamente di stare lontano. Un simile mondo di merda non mi interessa!>>.

E a chi lo ha appuntato che – al suo posto – non avrebbe neanche risposto alla proposta e alle successive provocazioni del suddetto quarantottenne trentino, il cantante desidera far notare e sottolinea ancora una volta che Diprè è un personaggio pubblico e dunque ha ritenuto e ritiene doveroso rispondere senza eccezioni… non se l’è, cioè, sentita e non poteva non replicare. Non poteva inoltre, a suo dire, non rispondergli pubblicamente dato che è pubblicamente che è stato attaccato e che <<io non sono e non faccio quello che sta zitto e subisce>>.

Per la cronologia dettagliata del botta e risposta tra Fracasso e Andrea Diprè, il rimando è al profilo IG del primo ossia è possibile visionare i reels sull’ora esposta questione su https://instagram.com/officialfracasso?igshid=MzRlODBiNWFlZA== e cliccare su https://youtu.be/73G_yChBL38.

