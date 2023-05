La Asl Ogliastra aderisce alla “Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo infantile”

La raccomandazione ai genitori della dottoressa Maria Clotilde Melis, neuropsichiatra: «Se c’è il sospetto di un disturbo, rivolgetevi al nostro Servizio»

Lanusei 10 maggio 2023. L’arcobaleno con il suo spettro di colori è stato scelto quest’anno dalla Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) come simbolo della “Giornata nazionale per la promozione del neurosviluppo infantile”. Una rappresentazione che vuole esprimere l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo; ma anche la necessità di tutti bambini di poter vivere in tempi di pace. La Asl Ogliastra ha voluto aderire alla Giornata, cogliendo l’occasione per rimarcare la grande importanza di sensibilizzare i propri cittadini su questo tema.

Il neurosviluppo

Il neurosviluppo è quel complesso processo di crescita delle strutture del cervello da 0 a 18 anni che conduce ad un armonico e completo sviluppo motorio, cognitivo, comunicativo, emotivo-relazionale e sociale nella giovane età adulta; attraverso l’intreccio continuo di componenti genetico/costituzionali; neurobiologiche e ambientali che sono molto specifiche per ogni età/fase di sviluppo. I disturbi del neurosviluppo sono malattie congenite che si possono manifestare in maniera differente in base all’età ed è importante riconoscerli per poterli trattare e curare tempestivamente. Nello specifico si tratta di patologie come l’autismo, l’Adhd, i disturbi del linguaggio, i disturbi specifici dell’apprendimento, la disabilità intellettiva, i disturbi della coordinazione motoria e i disturbi del movimento.

Dichiarazioni

«Una parte molto importante della neuropsichiatria è occuparsi di neurosviluppo; spiega Maria Clotilde Melis, dirigente medico dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl Ogliastra; i disturbi del neurosviluppo sono patologie che possiedono diversi spettri di gravità e agire in età precoce è fondamentale; perché si può avere un recupero o un miglioramento significativo della qualità di vita di questi bambini».

Da qui la raccomandazione della specialista ai genitori di rivolgersi al servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl, nel caso dovessero sospettare disturbi nei propri bambini.

«Se c’è un dubbio è importante chiedere subito una valutazione; in modo tale che sia un esperto a cercare di capire se effettivamente si configuri una patologia».

La Sinpia per favorire il dibattito e l’informazione sul tema ha organizzato per il pomeriggio del 11 maggio, un webinar gratuito e aperto a tutta la popolazione sulla piattaforma Zoom, in cui interverranno relatori di rilievo internazionale che approfondiranno i temi relativi alla promozione del neurosviluppo e alla cura dei disturbi ad esso correlati. E’ possibile avere accesso alla videoconferenza attraverso un link presente nel sito della Sinpia (https://sinpia.eu/).

L’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza è operativa nelle sedi di Lanusei (tel. 0782 490 426) e Tortolì (tel. 0782 600 342), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’attività è assicurata in parte anche nel pomeriggio: a Lanusei, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30; a Tortolì, il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.

Webinar Sinpia – Dalle 16.30 alle 19.30

Per collegarsi: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9zzUYQH5QxSDtb-FbRibwA#/registration