Filiera corta e produzione agricola. Il GAL Ogliastra pubblica due bandi di finanziamento. Domani il primo incontro a Talana per avviare l’animazione.

Arzana 25.05.23 – Sostegno alla produzione agricola e creazione di una filiera corta sostenibile e solidale, si avviano gli incontri di animazione a sostegno dei bandi pubblicati dal GAL Ogliastra, ai settori della trasformazione dei prodotti agricoli e della filiera corta.

Il primo bando è rivolto al “Sostegno alla produzione agricola collegata alle produzioni agroalimentari locali” e mira a supportare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esclusione di quelli della pesca e della pasta fresca). Sono ammessi anche gli investimenti relativi al settore vitivinicolo, a condizione che riguardino l’innovazione.

– L’avviso pubblicato in data 18 maggio 2023 ha come scadenza il 19 giugno 2023; ed è rivolto alle imprese agricole per le quali è previsto un finanziamento al 40% con un massimale di 112mila euro. Possono partecipare tutte le attività dedite alla trasformazione di prodotti agricoli come ad esempio quelle in grado di effettuare interventi di potenziamento di mini frantoi, mini salumifici, mini caseifici, laboratori per la produzione di confetture e/o sott’olio, laboratori di produzioni apicole, ecc.

– Il secondo intervento è dedicato alla creazione di una Filiera corta sostenibile e solidale ovvero di una filiera in cui non ci sia più di un intermediario fra agricoltore e consumatore. I beneficiari sono aggregazioni di almeno tre soggetti tra imprese agricole, della commercializzazione o trasformazione (1/3 di esse devono obbligatoriamente essere aziende agricole). Al momento della domanda le aggregazioni sotto forma di ATI/RTI/ATS/Rete devono essere costituende o già costituite. Se si tratta di consorzi o cooperative, la costituzione deve essere già avvenuta.

Tipologie interessate

Le tipologie di prodotti delle aziende interessate riguardano ad esempio le filiere vitivinicole, casearie, olivicole, etc.

Il massimale previsto è di 180.000,00 per un contributo a fondo perduto che garantisce un sostegno pari al 100% della spesa ammessa ad eccezione degli interventi di investimento per cui si arriva al 60%.

La data di pubblicazione è del 18 maggio 2023 con scadenza il 19 giugno 2023.

1° ciclo di incontri per la presentazione dei bandi del GAL Ogliastra

Venerdì 26 maggio – Talana ore 17:30 presso Sala Polivalente “Don Andrea Tegas”, via Vittorio Emanuele 110

Giovedì 1 giugno – Villagrande Strisaili ore 17:30 presso Sala Consiliare del Comune, via Roma 1

Lunedì 5 giugno – Gairo ore 17:30 presso Sala Polifunzionale, Piazza Melis

Gli uffici del GAL restano a disposizione per incontri personalizzati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati. Il testo dei bandi è scaricabile dal sito www.galogliastra.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del GAL al telefono 0782.37683, e-mail info@galogliastra.it.