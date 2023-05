Fratelli ‘d’Italia Alghero replica a Mulas e alla sua maleducazione politica

Il consigliere Christian Mulas si avventura in considerazioni ben al di sopra della sua posizione, evidenziando a tutti la sua maleducazione politica e istituzionale.

Imprudentemente prova a intromettersi in questioni che riguardano un consigliere comunale e un altro partito della coalizione. Solo poche settimane fa la maggioranza di centrodestra ha sottoscritto un documento in cui si chiedeva chiarezza al consigliere Mulas, a causa del suo comportamento troppo spesso ambiguo, fatto di voti contro la maggioranza e di un innegabile flirt con la sinistra. Probabilmente offeso dopo la necessaria bacchettata impartita, oggi Mulas si permette di attaccare il consigliere Monti su assenze riconducibili a questioni di natura esclusivamente personale. Benché convinti dell’importanza dell’impegno e della presenza nell’attività politica, crediamo che uscite tanto scomposte, come quelle del consigliere Mulas, siano da rispedire al mittente.

Mulas dovrebbe riflettere di più e provare a trarre le sue personali conclusioni sulla sua dichiarazione inopportuna e a gamba tesa.

Ciascuno pensi ad amministrare la propria casa politica: noi siamo abituati a farlo, proprio come facemmo in occasione della fuoriuscita di Mulas stesso dal partito.

Fratelli D’Italia Alghero evitò di mettere in piazza motivazioni che avrebbero certamente creato imbarazzo e non di certo al partito ma allo stesso Mulas, che nel frattempo speravamo potesse esser maturato.

Per pudore, Mulas dovrebbe decisamente evitare certe affermazioni che, per lui, costituiscono un vero e proprio boomerang: quando parla di “responsabilità“, di non anteporre mai i propri interessi, quando parla della “fiducia concessa dagli elettori” che non può “essere calpestata” si scorda di essere stato il primo a tradire gli elettori che lo avevano votato come candidato in Fratelli d’Italia. Persone che gli avevano attribuito la propria personale fiducia commettendo evidentemente un grosso errore.

Ovviamente consci che la posizione espressa dal consigliere Mulas sia personale, ci auguriamo che il Presidente Salvatore e la Capogruppo Ansini ne prendano le distanze.

A tal proposito un’ultima annotazione: a tutti gli effetti risulta che il capogruppo dell’UDC in Consiglio Comunale ad Alghero sia la dottoressa Nina Ansini. Notiamo invece che il consigliere Christian Mulas persiste a spacciarsi come tale. Oltre la maleducazione, anche la mistificazione.

