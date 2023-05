Francesca Secci a Roma per gli Italiani Master

La vasca lunga, questa sconosciuta. Un motivo in più per accendere gli appetiti agonistici di Francesca Secci. La nuotatrice saspina dal lungo e ricco palmares che ha ancora tanta voglia di sorprendersi. Ci proverà a Roma, domenica 14 maggio, presso la Piscina del Centro Sportivo Zero9. In quelle corsie a lei atipiche ma tanto agognate che caratterizzeranno il Campionato Italiano Master FINP 2023.

In via Cina la campionessa di Selargius farà il possibile per ripetere i risultati dello scorso anno con il titolo italiano femminile Master 30 FINP, giunto combinando i risultati scaturiti dai 200 metri stile e i 50 farfalla.

Per questa uscita primaverile Francesca cambia menù e gioca le sue carte nei 100 dorso e 100 farfalla in una competizione che vedrà in acqua simultaneamente sia i tesserati FINP, sia quelli FIN. Ovviamente le classifiche saranno separate rispettando i rispettivi regolamenti.

“A prescindere dal risultato fine a sé stesso – dice la due volte paraolimpionica – l’appuntamento mi dà la possibilità di nuotare un po’ di più visto che a Cagliari non lo posso fare quasi mai, a parte nella gara master che disputerò a fine mese”.

C’è un’altra novità, perché il suo allenatore Alessandro Medda – sopraffatto dagli impegni di lavoro non può accompagnarla. Ma al suo posto volerà con lei Silvia Quarantiello, saspina dell’ultima ora, e fresca di titolo da istruttrice FINP ottenuto di recente dopo un corso che ha riscosso tanto successo. “Nuota per la Ferrini – continua Francesca – e questa è una buona occasione per fare esperienza, ma ne approfitterà per gareggiare. Insomma sono felice per lei, anche i tecnici crescono, non solo gli atleti”.

La campionessa campidanese si sente abbastanza bene, ma mette le mani avanti: “La preparazione è stata salterellante tra chiusure piscine per le vacanze pasquali e i miei impegni lavorativi in Irlanda. In realtà anche lì sono riuscita a nuotare un po’ma non con la costanza mia solita. Per farla breve, in altre circostanze sono stata molto più precisa ma mi interessa provare la vasca da cinquanta metri”.

La gara dei 100 dorso sarà domenica mattina, quella dei 100 farfalla nel pomeriggio.

