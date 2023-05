Forza del Giusto

FORZA DEL GIUSTO PRO IDEALI. A tutti noi è capitato di lottare per una causa in cui credevamo. Poteva essere qualcosa di banale o di fondamentale, di piccolo o di enorme, ma ci ha comunque permesso di sentirci vivi, di venire infiammati dalla passione che proviamo quando difendiamo qualcosa che ci sta a cuore.

FORZA DEL GIUSTO CLAIM IDEALI BENJ & FEDE Affitti troppo alti, soffitti troppo bassi Stanze poche, figli tanti Case popolari, ragazzi disagiati Spacciano droga tra i palazzi abbandonati. I genitori ci avvertivano:

“Non prendere il tram e non frequentare quella gente là Che di permessi non ne ha, di lavoro no ne fà Parassiti succhia soldi della nostra società!” Neppure noi siamo perfetti, italiano e i miei difetti Loro diversi?

Li chiamero FRATELLI! Italiani razzisti persino con se stessi Vorrebbero dividere il paese in pezzi… PAZZI! I padri dei nostri padri han lottato per unirci Non provate a separarci. Il governo gioca con i nostri soldi Come se fosse una partita di monopoli. Non vedi, non senti, non pensi… So solo che un ideale l’hai perso Il giorno in cui hai scelto te stesso Invece di chi ha bisogno di te.

Non accetti te stesso, come puoi accettare gli altri. Dici di star male ma fuori muoion di fame… I ladri ci sono di ogni razza e colori Ma quelli in giacca e cravatta in Italia sono i peggiori! Ci sono quelli come te, si fanno un culo così CI sono quelli come me che se ne vanno da qui. Non so sono imprenditore, la mia impresa è sopravvivere

Ma in questo paese restare è impossibile!

Laureati in teoria ma non in pratica Cercan lavoro e nessuno li calcola! Non vedi, non senti, non pensi… So solo che un ideale l’hai perso Il giorno in cui hai scelto te stesso Invece di chi ha bisogno di te! E non è vero che non puoi cambIare niente Parti da te stesso e vedrai le differenze! Il primo passo è da sempre il più difficile Ma una volta fatto quello è da lì che inizi a vincere!

Il pregiudizio da sempre rende l’uomo meno libero Apri la tua mente e non restare sempre in bilico Perché da soli si resta se non si hanno ideali Come una fenice in volo a cui si bruciano le ali! Non vedi, non senti, non pensi… So solo che un ideale l’hai perso Il giorno in cui hai scelto te stesso Invece di chi ha bisogno di te! Non vedi, non senti, non pensi…

So solo che un ideale l’hai perso Il giorno in cui hai scelto te stesso Invece di chi ha bisogno di te Invece di chi ha bisogno,,, di te Credi nel GIUSTO.

