“Formichine” laboratorio teatrale per i piccoli

La Biblioteca Ragazzi della Città metropolitana di Cagliari in collaborazione con La compagnia B ha il piacere di invitarvi a partecipare all’attività “Formichine” laboratorio teatrale gratuito per bambini e bambine, uno spazio creativo in cui si valorizza il concetto di collaborazione e relazione tra i/le partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia in sé, attraverso lo sviluppo creativo, per una coscienza più profonda delle proprie capacità.

Il laboratorio si svolgerà attraverso diversi strumenti didattici: musica, verbalizzazione collettiva di una fiaba, gioco di ruolo, improvvisazione teatrale, emissione della voce per comunicare con efficacia.

L’evento è rivolto ai bambini e alle bambine tra i 6 e i 10 anni.

“Formichine” si terrà martedì 30 maggio dalle 17:00 e martedì 6 giugno dalle 17:00.

Due incontri della durata di un’ora ciascuno.

advertisement

Per le prenotazioni e altre informazioni si prega di rivolgersi a

Biblioteca: 0704092576 email: bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.it

Compagnia B: info@compagniab.com +39 393 968 3141

Per altri aggiornamenti clicca qui.