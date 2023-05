Porre fine agli attacchi e alle falsità sulla Baia dei Venti

Di seguito un comunicato stampa a firma dello stabilimento balneare situato al centro del golfo di Alghero

È ormai da diversi mesi che va avanti questa querelle in merito alle battaglie politiche condotte dal consigliere Giovanni Monti che ahinoi, per una strana alchimia, vengono trascese in attacchi contro la persona e contro la nostra azienda che, onestamente si mantiene con fatica sul mercato locale dando lavoro a molte persone ogni anno.

Queste diatribe, che nulla hanno a che vedere con l’attività lavorativa sviluppata dalla società La Baia dei Venti, hanno purtroppo oltrepassato ogni accettabile e sopportabile limite; gli attacchi sono palesemente rivolti senza mezzi termini alla nostra azienda. Sono stati oltrepassati tutti i limiti della decenza e della normale dialettica politica.

Purtroppo chi si permette di gridare ad populum illazioni false e tendenziose, agisce in queste modalità poiché privo di validi argomenti (ma soprattutto non volendo neanche compiere lo sforzo di studiarsi gli atti amministrativi e quindi conseguentemente, qualora rilevasse attività illecite di qualsivoglia genere, denunciarli); compie l’unico gesto che è in grado di mettere in atto, diffamare e calunniare.

Diffamare e calunniare chi lavora onestamente senza chiedere nulla più del dovuto è un atto oltremodo oltraggioso e noi, “La Baia dei Venti”, diciamo basta.

Alla luce anche di tutti gli ultimi articoli pubblicati nei giornali locali e nei siti di “informazione”, riteniamo che sia stato oltrepassato ogni limite consentito dal civile confronto, dall’educazione e soprattutto dal buon senso.

Buon senso che dovrebbe guidare sempre le azioni di tutti ma che in realtà non è minimamente presente in questa vicenda; ragione per cui non tollereremo oltre qualunque altra calunnia e/o diffamazione a mezzo stampa e social.

Insieme ai nostri legali stiamo provvedendo a presentare contro noti formale denuncia per diffamazione a mezzo stampa e social nei confronti di coloro i quali lo hanno fatto fino a oggi.

Vi esortiamo a interrompere ogni forma di illazione, diffamazione e/o calunnia a mezzo stampa e social. Diversamente andremo avanti presso le sedi competenti per tutelare il buon nome della nostra azienda e dei dipendenti che da anni lavorano presso di noi.

Articolo a cura di La Baia dei Venti sas

