Finali nazionali a Roma del Concorso di Lingue “Columbus”

Le finali nazionali del Concorso di Lingue “Columbus” (I^ Edizione) si svolgeranno a Roma lunedì 22 e martedì 23 maggio 2023

E’ tutto pronto alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Columbus Academy” di Roma per le finali della prima edizione del Concorso di Lingue “Columbus”. Si svolgeranno lunedì 22 e martedì 23 maggio 2023

Alle finalissime di Roma sono arrivati 75 studenti selezionati tra più di 2500 studenti partecipanti.

Le fasi finali saranno ospitate presso la sede universitaria della “Columbus Academy” di Roma, in via Cristoforo Colombo n. 163. Si terranno eventi che impegneranno studenti finalisti e docenti referenti per ben due giorni tra prove finali ed eventi culturali e formativi.

15 borse di studio e altri premi

La “Columbus Academy” ha messo a disposizione dei finalisti e dei docenti referenti vitto e alloggio a Roma per i giorni delle prove. Ha messo in palio anche dei premi molto importanti tra cui il conferimento di 15 Borse di studio per gli studenti vincitori e 4 Voucher per vacanze studio all’estero del valore di 700,00 euro ciascuno.

Ai docenti referenti degli studenti vincitori verrà consegnato, altresì, un voucher formativo del valore di 100,00 euro, quale riconoscimento per l’impegno profuso.

Programma del 22 maggio

Lunedì 22 maggio 2023, la “Columbus Academy” dedicherà ai docenti un interessante Workshop dal titolo “L’educazione deve essere digitale? (Si, ma parliamone!)” tenuto dall’esperto, il dottore Marco Faldetta (direttore di IH Palermo Language Centre, membro del Board di IH World Organisation con sede a Londra, ex fiduciario della IH World Foundation e membro del comitato direttivo Associazione Italiana Scuole di Lingue – AISLi – in Italia).

Programma del 23 maggio

Martedì 23 marzo, dopo i saluti del professore Ottavio Ricci (Direttore didattico della “Columbus Academy”), nella stessa sede universitaria romana di via Cristoforo Colombo n. 163 si terrà un convegno rivolto a studenti e docenti in cui saranno trattati temi riguardanti il “Mondo delle Lingue e della Mediazione Linguistica” a cura dell’esperto, l’ingegnere Luca Menozzi (Chief LanguageTechnology Officer STAR7 SpA e Vicepresidente di Unilingue).

Seguirà l’intervento del dottor Elpidio Cecere (Psicologo del TCE Therapy Center) che tratterà una tematica molto interessante per gli studenti: “La gestione dell’ansia pre-esami“.

La due giorni della “Columbus Academy” si concluderà con una cerimonia di premiazione, con la consegna dei riconoscimenti e dei premi ai vincitori ed a tutti i finalisti. Elenco dei finalisti.

