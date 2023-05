“Festival Sardegna2030”: il calendario eventi

La Sardegna, con oltre 50 iniziative, aderisce per il settimo anno consecutivo al “Festival dello Sviluppo Sostenibile”, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS).

Si tratta della più grande iniziativa italiana diffusa su tutto il territorio, in cui istituzioni, imprese ed associazioni si mobilitano per diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare il cambiamento culturale necessario a sostenere la transizione ecologica. La Sardegna, come già negli anni scorsi, ha promosso l’adesione a questa iniziativa, raccogliendo le molteplici proposte in un unico calendario regionale.

Il Festival dà attuazione alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2021, e raccoglie iniziative sulle diverse tematiche della sostenibilità: dalle comunità energetiche al cambiamento climatico, dalla parità di genere alla partecipazione dei giovani, dalla divulgazione scientifica alla tutela della biodiversità. Un ricco programma di laboratori è inoltre realizzato dai Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità che, attraverso la campagna “Ceas Aperti”, avviata il 6 maggio, sta coinvolgendo adulti e giovani in attività esperienziali su tutto il territorio regionale. L’invito è quello di partecipare e condividere il proprio impegno alla sostenibilità poiché, come riporta il titolo del Festival 2023: “la sostenibilità tiene acceso il futuro!”

Calendario del Festival Sardegna 2030 [file.pdf]