Festival Della Musica Emergente “Ponte D’Oro 2.0”: via alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Festival Della Musica Emergente “Ponte D’Oro 2.0”; si terrà, per le fasi finali, il 15 16 e 17 settembre ad Ariccia

Il Festival, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale della cittadina, già nota per il suo importante e storico Festival, è organizzato e gestito da Tony Riggi, per Arcadia; soddisfatto per la partenza dei lavori per la prima edizione si racconta.

“Vivo la musica come una cosa che mi dà respiro, emozioni e tante soddisfazioni; per me organizzare questo festival corrisponde a portare i giovani verso la musica. Ripetendomi verso soddisfazioni ed emozioni uniche, sono molto contento per me e per il mio staff; ovvero, Maria Luisa Agostini, Raffaella Giancola, il codirettore artistico Ivano Trau, Roberto Del Monte (direttore dei Big Soul Mama); ma anche Vincenzo Capasso (Accademia WMA) e Carlo Iaccarino (Monstarlab Italia di Latina); con loro faremo ripartire questo appuntamento della musica ad Ariccia che ha dato i natali artistici ad alcuni tra i più grandi artisti italiani.”

Le parole del sindaco Staccoli e del consigliere Costantini

Il sindaco Gianluca Staccoli afferma: “L’Amministrazione Comunale è lieta di patrocinare un’iniziativa come questa che offre, attraverso la musica, la possibilità ai giovani di farsi conoscere e alla nostra Città un’importante occasione di visibilità. Piazza di Corte, che ospiterà il Festival, rappresenta il salotto buono di Ariccia e dei Castelli Romani e merita di essere valorizzata in tutte le occasioni possibili.”

Esprime soddisfazione anche il consigliere comunale delegato a Sport-Turismo e Spettacolo Danilo Costantini che dice: “Quello di settembre sarà sicuramente un bell’ evento musicale che darà prospettiva e visibilità a tanti giovani. Parliamo di un grande festival, fermo da molti anni, che ha registrato in passato il successo di molti big della musica italiana, in particolare Rita Pavone, Claudio Baglioni, i Vianella solo per citarne alcuni.

Come consigliere delegato mi sono esposto in prima persona perché credo nel progetto e perché penso che possa rappresentare un momento di aggregazione in grado di togliere i ragazzi dalla strada facendoli appassionare alla musica. Un grande ringraziamento va quindi agli organizzatori, in particolare al Patron TONY RIGGI, poiché senza la loro professionalità non potrebbero realizzarsi tali eventi. Un grazie di cuore va poi al sindaco Staccoli che è sempre disponibile e sensibile ad ospitare eventi capaci di evidenziare le bellezze di Ariccia.”

