Federica lenza: ‘Un attimo’

“Un attimo descrive l’amore incondizionato tra padre e figlia, un amore che nel quotidiano non è palesato con le parole ma che è evidentemente immenso e unico nonostante le difficoltà che la vita presenta ogni giorno. Proprio nel momento in cui ci si deve separare si vorrebbe rubare ancora un altro attimo per potersi dire tutto ciò che è sempre stato tenuto custodito nei proprio silenzi, nei propri spazi. Brano Prodotto dal team di Solid Music”

Federica Lenza nasce a Cagliari nel gennaio del 1976 e inizia a cantare nel coro della chiesa come solista all’età di 4 anni. Da quel momento non ha mai smesso di cantare, si è appassionata alla musica nella sua totalità, amando pop, soul, rhythm’n blues e tutti i generi che negli anni hanno incuriosito la sua crescita.

Si è esibita in diversi pub locali, ha fatto diversi concorsi a partire dagli anni ’90, quando inizia ad approfondire la tecnica vocale col soprano Franca Devinu. Successivamente studia canto col maestro Angelo Romero ma non tralascia la passione per la musica pop. Inizia a scrivere testi e melodie e nel 2019 inizia a studiare EVT con Michele Giuseppe Rovelli e nel 2020 pubblica con lui e Marti Jane Robertson del Jane Studio il primo inedito “Adesso”. Poi l’incontro magico con Andrea Piraz nel 2022 fa nascere il brano “Un attimo”, dedicato al padre.