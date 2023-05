Federbeton: oltre 2300 presenze per il terzo weekend di Porte Aperte. Oltre il centinaio a Nuoro

Stabilimenti aperti al pubblico in tutta la Penisola, grande partecipazione delle comunità locali e delle scuole per Federbeton. La manifestazione continuerà nel mese di giugno con l’apertura di nuovi impianti produttivi

Roma, 28 maggio 2023 – Grande accoglienza per l’ultima tappa di maggio di Porte Aperte. La manifestazione organizzata da Federbeton Confindustria racconta a cittadini, studenti e addetti ai lavori, il mondo delle costruzioni di cui le aziende associate in Federbeton rappresentano il primo anello. Tecnologie, innovazione, investimenti per la sostenibilità e una qualità Made in Italy, sostenibilità e Km0. Questi i temi che i visitatori della terza tappa di maggio hanno potuto approfondire visitando cinque diversi siti produttivi in territorio nazionale.

Sabato 27 maggio è stata la volta della cementeria Buzzi Unicem di Siniscola, in provincia di Nuoro. Ma anche quella Italcementi di Colleferro (Roma), delle cementerie Colacem di Gubbio (Perugia) e Holcim a Ternate (Varese). Protagonista inoltre anche lo stabilimento di prefabbricazione MC Manini di Somaglia, in provincia di Lodi, per un totale di oltre 2.300 visitatori.

L’appuntamento di Nuoro

Circa 100 studenti dell’ITCG Luigi Oggiano (indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio) e dell’IIS Michelangelo Pira (indirizzi Nautico e Agrario) hanno apprezzato la visita nella cementeria di Siniscola. I ragazzi, accompagnati da docenti, hanno visitato lo stabilimento e approfondito il ciclo di produzione del cemento. Hanno anche trattato il tema delle cave e del ripristino ambientale, nonché la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli altri appuntamenti

In attesa delle nuove date di giugno, i cittadini hanno potuto visitare impianti come quello a Colleferro prendendo parte alle attività organizzate da Italcementi e dalle associazioni del territorio.

A Gubbio, istituzioni, cittadini e studenti hanno visitato il sito Colacem. I visitatori hanno avuto modo di scoprire la moderna control room, le tecnologie e le procedure in grado di garantire prodotti di qualità. Uno stabilimento, quello di Gubbio, che fa della sostenibilità il proprio punto di forza.

Porte Aperte anche a Ternate, presso la cementeria di Holcim e la Miniera Santa Marta. Gli ospiti hanno approfondito il processo di escavazione nella cava, e i processi di recupero ambientale realizzati con piani e azioni concrete per il potenziamento e la salvaguardia della biodiversità.

Mc-Manini Prefabbricati, infine, ha accolto gli studenti della quarta superiore dell’Istituto Tecnico “Agostino Bassi” di Lodi dell’indirizzo di studi “Costruzioni, Ambiente e Territorio” nello stabilimento di prefabbricazione di Somaglia.

