La Fc Alghero vince una stagione da record

La Fc Alghero chiude, vincendo 2- 8 sul campo di Mara, una stagione da record.

Conquistata la vittoria del campionato con due giornate di anticipo, la squadra giallorossa, ha totalizzato la bellezza di 102 reti in 26 giornate. Ha vinto anche la classifica cannonieri con Michele Cherchi autore di ben trenta gol.

Alla grande anche in fase difensiva con la Fc Alghero che, con 13 gol subiti, è la miglior difesa in assoluto del girone F del campionato di Terza Categoria. In questa prima storica stagione, la Fc Alghero ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

In questa ultima giornata, da sottolineare la splendida accoglienza che la società e i tifosi del Mara hanno riservato alla squadra e ai tifosi algheresi. Già all’andata c’era stato un gemellaggio tra le due tifoserie concluso con il terzo tempo. Stessa cosa è accaduta a Mara con una grande festa. Ma prima, in un campo reso pesante dalla pioggia, è stata partita vera.

Per la cronaca Fc Alghero in vantaggio al primo affondo: dopo 80 secondi lancio lungo dalla metà campo verso Nemore che, dopo aver superato tre avversari, ha calciato in diagonale dal limite con un tiro imprendibile per Arru. All’8° il Mara pareggia con Ruggiu sfruttando una défaillance difensiva algherese.

Giusto il tempo di riprendere che al 9° i giallorossi di mister Zani si riportano in vantaggio con capitan Alessandro Sanna. Fc Alghero padrone del campo e al 17° arriva il terzo gol con Cherchi, lanciato da Nemore, che in velocità si presenta davanti ad Arru e lo trafigge con un preciso rasoterra. Al 22° Carta serve un prezioso assist a Cherchi che di testa impegna severamente Arru. Passa un minuto e questa volta Michele Cherchi su corner di Nemore colpisce di testa e mentre dentro il pallone dell’1-4. Ancora il duo Nemore – Cherchi protagonista al 35° con la palla che sfiora il palo destro.

Si va al secondo tempo e al 52° la Fc Alghero usufruisce di un calcio di rigore per fallo di mano. Dal dischetto bomber Cherchi piazza il pallone dell’1-5. Al 59° arriva il sesto gol della Fc Alghero con Satta. Per la squadra algherese il centesimo gol stagionale. La Fc Alghero rallenta e il Mara ne approfitta per realizzare il suo secondo gol con Usai. Ancora un paio di occasioni per il Mara con Serra che compie due interventi da manuale. Nel finale Fc Alghero ancora in gol con Fofana all’81° e Cherchi che all’89° sigla il suo quarto gol della giornata e il trentesimo gol stagionale. Per Michele Cherchi il meritatissimo titolo di capocannoniere del girone. Al triplice fischio dell’arbitro Oggiano di Sassari, applausi per tutti e grande festa finale offerta dalla società del Mara 1974.

MARA 1974: Arru, Ballone Salvatore, Pischedda (13° st Ballone Gerolamo), Fiori, Piu, Rosas, Ruggiu, Patrone, Cabiddu, Usai, Massidda.

Allenatore: Stoccoro

A disposizione: Spina

Fc ALGHERO: Serra, Carbone, Moro (9° st Satta), Ardu (15° st Delias), Gallo, Gnani, Nemore (1° st Finca), Sanna Alessandro (1° st Catogno), Cherchi, Nunfris (1° st Fofana), Carta.

Allenatore: Pippo Zani

A disposizione: Bellinzis, Cingotti, Cariga, Rizzu.

ARBITRO: Oggiano di Sassari

RETI: 1° Nemore, 8° Ruggiu, 9° Sanna Alessandro, 17°, 23°, 52° (r) e 89° Cherchi, 59° Satta, 64° Usai e 81° Fofana.