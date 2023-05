FASI per l’emergenza in Emilia Romagna: aperta una raccolta fondi

Le associazioni dei sardi in Italia raccolgono contributi in favore delle popolazioni

colpite dalla calamità. Il presidente Mossa: “Davanti a tutto questo non possiamo

rimanere fermi”

L’Emilia-Romagna chiama e la Sardegna risponde. Dopo la tragica alluvione che ha

interessato in particolare le zone dei comuni di Forlì, Faenza e Ravenna producendo danni

materiali, per adesso calcolati in miliardi di euro, a cui si aggiungono purtroppo 15 vittime, è partita da tutta Italia, e non solo, la macchina della solidarietà.

Anche la Sardegna e i circoli degli emigrati sardi si sono attivati per far sentire la propria

vicinanza a tutte le comunità locali coinvolte in questa tragedia, come annuncia il presidente della FASI Bastianino Mossa, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia che riunisce 70 circoli disseminati in 45 province della penisola.

Le parole di Mossa, originario di Bultei ma trapiantato nel piacentino da oltre 40 anni e che svolge la professione di medico veterinario in molte regioni del centro Italia

“Diverse persone e famiglie, anche di origine sarda, sono rimaste coinvolte, subendo

danni a cose, in particolare a beni mobili come auto, arredamenti, elettrodomestici, oltre ai

danni causati alle abitazioni invase dell’acqua”.

Lui quelle zone le conosce bene e ha visto direttamente le condizioni di emergenza in cui versano non solo i centri abitati ma anche le campagne e le numerose attività produttive. “Alcuni allevamenti sono stati letteralmente travolti dall’acqua dei fiumi esondati. Gli animali sono stati salvati, ma tutto il resto è distrutto o perso; fieno, mangime, attrezzature per la mungitura, impianti elettrici: è andato tutto perduto.

Alcuni allevamenti nella zona di Civitella di Romagna sono ancora isolati a causa delle frane: nei sei chilometri di strada che portano dal paese all’azienda agricola ci sono dieci

smottamenti;un elicottero recapiterà viveri per gli animali e per le persone isolate” aggiunge con preoccupazione Mossa.

Aggiunge il presidente Mossa:

“Davanti a tutto questo non possiamo rimanere fermi e per questa ragione, in particolare

attraverso i circoli presenti in Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Fiorano Modenese,

Bologna) e nelle Marche (Pesaro), insieme all’associazione dei “Sardi in Romagna”,

abbiamo attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità

emiliano-romagnole colpite dagli eventi atmosferici estremi dei giorni scorsi”

annuncia il presidente della FASI.

Tutti gli importi donati e l’utilizzo che ne verrà fatto, saranno resi noti pubblicamente, come hanno fatto per precedenti raccolte fondi, così da garantire a ciascun donatore la tracciabilità delle cifre raccolte. “Invitiamo tutti i circoli e i loro soci ad attivarsi per la raccolta di fondi. Le risorse economiche, sperabilmente significative dal punto di vista della quantità, saranno convogliate verso interventi stabiliti sulla base delle necessità e riguardanti un elenco delle persone e famiglie che ne hanno strettamente bisogno”

Inoltre, come da volontà espressa, in un comunicato stampa dal presidente della Regione

Sardegna Christian Solinas e con un videomessaggio inviato al Consiglio Nazionale della

FASI tenutosi a Piacenza il 21 maggio dall’assessore al Lavoro della Regione Sardegna Ada

Lai, di aiutare concretamente le persone e le famiglie in difficoltà a causa dell’alluvione la

FASI si rende disponibile ad agevolare il buon esito della destinazione degli aiuti che

dovessero eventualmente arrivare dall’amministrazione regionale sarda.

Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie:

C/C intestato a: FASI

Banca Intesa SanPaolo filiale accentrata Terzo Settore – Milano

IBAN: IT11 K030 6909 6061 0000 0175 948

Causale: Emergenza alluvione Emilia Romagna 2023 NOME E COGNOME + CIRCOLO DI

APPARTENENZA

