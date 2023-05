Farmacia Politica presenta “Sardegna: Isola Cardio-Protetta”

L’Associazione Farmacia Politica è entusiasta di presentare il nuovo progetto di cardio-protezione, focalizzato sulla donazione di defibrillatori alla comunità sarda.

La defibrillazione precoce è fondamentale per migliorare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Purtroppo, troppo spesso gli arresti cardiaci avvengono in assenza di un defibrillatore disponibile.

L’obiettivo è quello di aumentare la disponibilità di defibrillatori in Sardegna e garantire che tutti possano accedervi quando necessario.

Con questo progetto, doneremo defibrillatori ai Comuni della Sardegna che ne sono privi o che necessitano di maggior copertura, in modo da migliorare la possibilità di defibrillazione precoce.

Investire nella salute e nella sicurezza della nostra comunità è uno dei valori a cui Farmacia Politica si impegna da sempre.

Con questo progetto, possiamo fare la differenza nella vita delle persone e rendere la Sardegna isola cardio-protetta!

L’associazione Farmacia Politica è un ente del terzo settore nato nel 2016 ed ufficialmente costituito nel 2019 con iscrizione al RUNTS nel 2023. Dalla fondazione, le attività svolte hanno interessato vari ambiti: sanità e salute, formazione, ambiente, diritti civili e cultura. L’associazione agisce principalmente in due modalità: attivandosi in prima persona attraverso i propri soci oppure cogliendo le problematiche che vengono poste alla sua attenzione da parte di terzi. L’associazione culturale vuole stimolare le istituzioni per costruire insieme una nuova visione di società, più attenta alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, consapevole dell’imprescindibile necessità di fidarsi della scienza e del progresso, aperta all’inclusione, e in ogni sua forma.

