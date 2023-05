Il FAI organizza una mattinata ecologica con gli studenti Erasmus. Nella stessa giornata di mercoledì saranno consegnate ufficialmente le panchine storiche restaurate

NUORO, 8 MAGGIO 2023 – Dopo la celebrazione della Giornata di Primavera 2023 nel vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro, restituito alla comunità come nuova sede dell’azienda sanitaria e futura Casa di comunità, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) fa ora un’ulteriore suggestiva tappa in un altro luogo storico, e altamente simbolico, dell’ASL n. 3 di Nuoro: il lussureggiante parco dell’Ospedale Cesare Zonchello.

La delegazione nuorese del FAI ha in atto una collaborazione con l’Istituto Tecnico Gian Pietro Chironi, nell’ambito di un Progetto Erasmus Plus sul volontariato dal titolo “WnO, We need each other”. Una quarantina di studenti provenienti da Polonia, Portogallo e Romania, provenienti dalle scuole partner, da oggi (8 maggio) al 13, soggiorneranno a Nuoro, dove si svolgeranno incontri, visite guidate e laboratori per gli studenti.

Le giornate

E per la giornata di mercoledì 10 maggio il FAI , che si occupa da sempre di educazione ambientale e di rispetto e difesa del paesaggio e del territorio che ci circonda, ha voluto organizzare una mattinata ecologica nel parco dell’Ospedale C esare Zonchello , già oggetto di studi e ricerche di botanici e università per le essenze arboree che ospita al suo interno . Nel corso della mattinata, a partire dalle ore 9.30, gli studenti nuoresi, insieme ai colleghi polacchi, romeni, portoghesi, guidati e assistiti loro docenti e dai volontari FAI, si dedicheranno alla pulizia di una porzione del parco, quella intorno alla cappella, e potranno così visitarlo e conoscerne le specie arboree che lo popolano. L’altro momento clou sarà la consegna ufficiale da parte del FAI nuorese delle panchine storiche del parco, dopo un accurato lavoro di recupero e restauro che il FAI ha effettuato immediatamente prima della pandemia e che, proprio a causa dell’emergenza sanitaria che ne è derivata, non era stato possibile consegnare ufficialmente prima.