Europa verde: “vogliamo ribaltare il punto di vista” in vista delle elezioni

Europa verde: “vogliamo ribaltare il punto di vista“. Il partito di Bonelli avvia le iniziative programmatiche in vista delle elezioni 2024 con l’evento ‘Ultima spiaggia’

Si è svolta questa mattina alla Stazione ferroviaria di Sassari la conferenza stampa di Europa verde per presentare ‘Ultima spiaggia’; l’iniziativa programmatica in vista degli appuntamenti elettorali del 2024 prevista per il 26 maggio alle ore 19. All’incontro con i giornalisti erano presenti alcuni esponenti del partito di Bonelli. Antonio Piu, consigliere regionale, Pierluigi Salis dirigente regionale; i co-portavoce Francesca Porcu e Luigi Satta e i consiglieri comunali Marco Dettori e Lello Panu.

L’evento si svolgerà venerdì al Centro commerciale Riviera di Sorso nel litorale di Platamona.

“Abbiamo scelto questo luogo che è simbolo di abbandono; ha spiegato Antonio Piu, consigliere regionale di Europa verde; perché è l’icona di come eravamo e come siamo diventati. Noi però vogliamo ribaltare il punto di vista e immaginare come potremmo essere.

Ci siamo assunti un rischio convocando un incontro politico in un luogo fuori dalla città, avremmo potuto scegliere una qualunque piazza del centro di Sassari e probabilmente avremmo avuto garanzia di maggiori presenze, ma invece abbiamo scelto un luogo fuori dal comune di Sassari perché vogliamo portare i cittadini a guardare la città da un’altra visuale e immaginarla nel prossimo futuro con una nuova visione quella del territorio“. “La sfida di Europa verde – ha aggiunto Luigi Satta co-portavoce provinciale – parte da un luogo iconico: costruire un futuro di benessere e sviluppo sostenibili, le cui pagine sono già scritte in un glorioso passato di illuminate sinergie tra pubblica amministrazione e imprenditoria privata“.

Anche il luogo scelto per la conferenza stampa ricalca la visione di territorio: “la Stazione ferroviaria dovrebbe essere il punto di connessione con gli altri centri – ha evidenziato Piu – e invece è ridotto a pochi treni al giorno con un movimento di passeggeri che non è certo quello di un capoluogo di provincia.

E allora dobbiamo immaginare una rete di collegamento con l’area vasta, con i punti nevralgici di quella che, speriamo presto, sarà la città metropolitana di Sassari“. “Sennori per esempio non è collegata adeguatamente con Sassari – ha aggiunto Francesca Porcu, co-portavoce provinciale di Europa verde e consigliera comunale di Sennori – questa non è visione di territorio”.

La conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa è stata posta l’accento sull’obiettivo di Europa verde che; ancor prima di illustrare le azioni su singoli interventi; vuole cambiare il punto di vista, la narrazione; e infine la visione per tradurre in politiche che guardino a Sassari come il fulcro di un ecosistema integrato di un territorio che non ragiona più per steccati e confini.

“In questi qualcuno ha voluto far passare il messaggio che Sassari non è una città turistica; ha evidenziato Lello Panu, consigliere comunale di Sassari; direi che chi lo afferma si sbaglia di grosso. È la smentita oggettiva è che Sassari conta 44 km di costa già programmati dal 2017; ma questa amministrazione non è riuscita a dare gambe al Piano di utilizzo dei litorali“.

“Puntiamo molto sull’iniziativa di venerdì; ha commentato Pierluigi Salis, dirigente regionale di Europa verde; stiamo lavorando per portare tanti ragazzi e tante ragazze in modo tale che si possano coinvolgere attivamente; per contribuire a sensibilizzare le nuove generazioni su temi importanti come la sostenibilità economica ed ambientale ed il rispetto dell’ambiente“.

Ultima spiaggia

‘Ultima spiaggia, storie di idee di un presente che richiede coraggio e responsabilità; per un futuro che non ha più tempo‘ è un incontro e dibattito, ospitato in un luogo iconico, sulle tematiche della sostenibilità economica ed ecologica del territorio del nord ovest; sui bisogni e sulle soluzioni possibili per garantire nuove prospettive e maggior vivibilità. Condotto da Stefano e Michele Manca (Pino & gli Anticorpi), interverranno Antonello Zicconi, Alessandra Casu docente di urbanistica e prorettrice dell’Università di Sassari, Chiara Rosnati presidente della cooperativa Ecotoni, Andrea Motroni funzionario dell’Arpas Sardegna e Antonio Piu consigliere regionale. Seguirà una lunga serata di musica ed intrattenimento, sia per i grandi che per i piccoli, in collaborazione con Il Mondo delle Feste. Sarà possibile mangiare e bere in compagnia mentre si esibiranno sul palco i ragazzi del progetto “Un Bullo da Palcoscenico”; accompagnati da musica e intrattenimento fino a tarda sera.