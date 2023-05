Estate, caldo record e più migranti climatici

ENER2CROWD: per l’estate 2023 caldo record e più migranti climatici

«500 milioni di profughi per ogni grado in più sulla Terra» avvertono gli analisti di Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green.

La probabilità di anni più caldi —sia a livello globale che in Europa—aumenta di anno in anno a causa dell’incremento dei livelli di gas ad effetto serra.

A fare il punto della situazione è Ener2Crowd.com; la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, basandosi sui dati della World Meteorological Organization.

Il 2023 supererà con una probabilità dell’80% il record del 2016, quando le temperature delle acque oceaniche superarono di 3°C la norma; provocando catastrofi ambientali con conseguenze a catena e ripercussioni sulla salute, sulle risorse idriche, sulla sicurezza alimentare e sulle migrazioni climatiche.

Il climate change innesca danni ambientali ad effetto domino capaci di produrre carestie ed eventi climatici estremi.

«Se la temperatura continua ad alzarsi il rischio è quello di ritrovarsi con 500 milioni di profughi per ogni grado in più sulla Terra»

avvertono gli analisti di Ener2Crowd.com.

In questo 2023, la possibilità di battere i record precedenti saranno del 60% a giugno, del 70% a luglio e dell’80% ad agosto

«Succede a causa dell’effetto combinato di un “El Niño” molto potente e del surriscaldamento terrestre alimentato da concentrazioni di gas serra che purtroppo sono ancora in costante aumento» illustra Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

«Dobbiamo essere preparati, ma soprattutto dobbiamo impegnarci di più a contenere il riscaldamento con tutti i mezzi possibili, includendo l’attività finanziaria a matrice sociale, investendo nelle rinnovabili e nella transizione energetica sostenibile» sottolinea Niccolò Sovico, CEO, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com.

La piattaforma ha l’obiettivo strategico di creare il più grande fondo di investimento diffuso, con 500.000 investitori attivi. «Il nostro movimento finanziario sarà così in grado di contribuire alla riduzione di 0,6 MtonCO2 all’anno; pari allo 0,02% dell’obiettivo mondiale di riduzione annuale»

puntualizza Niccolò Sovico.

«Investimenti più intelligenti sul fronte di energia pulita, città, cibo, uso del suolo, acqua e industria potrebbero generare 65 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2030, oltre che evitare 700 mila morti premature dovute all’inquinamento» mettono in evidenza gli specialisti di Ener2Crowd.com.