Esordio stagionale per “Open Your Mine” ed altri eventi organizzati in occasione della XV edizione della Giornata nazionale delle Miniere.

CARBONIA, 25 maggio 2023. Ai nastri di partenza l’edizione 2023 di “Open Your Mine”, l’iniziativa ideata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna nell’ambito del progetto “Sardegna Destinazione Miniere”, per promuovere l’identità dei territori del Parco, migliorarne la percezione ed evidenziarne le potenzialità in chiave innovativa e sostenibile, in collaborazione con enti, associazioni e gestori dei siti.

L’evento di apertura si terrà sabato 27 maggio a Buggerru, di concerto con il Comune di Buggerru ed in occasione della XV Giornata Nazionale delle Miniere, a cui il Parco Geominerario ha aderito patrocinando e contribuendo anche ad altre iniziative; tra sabato 27 e domenica 28 maggio, organizzate nei comuni di Iglesias (Nebida – Masua, sede Associazione Mineraria Sarda e Pozzo Sella); Carbonia (Museo del Carbone – CICC); Gonnesa (Villaggio Normann), Domusnovas (Grotta San Giovanni), Nuxis (sito minerario “Sa Marchesa”), Guspini (Montevecchio) e Pau (Museo e Parco dell’Ossidiana).

A Buggerru sono previste diverse attività outdoor, culturali e divulgative gratuite, con numero limitato di partecipanti e prenotazione obbligatoria.

La Galleria Henry sarà aperta con visite guidate in sottosuolo la mattina e il pomeriggio; così come il Museo del Minatore, in cui spicca l’esposizione di testimonianze dell’epoca mineraria.

Per gli amanti del trekking, è previsto il percorso mattutino ad anello “Il sentiero delle Cernitrici”, a tema culturale minerario, con accompagnamento a cura di guide ambientali escursionistiche. Ai partecipanti al trekking, sarà offerto un assaggio di prodotti locali all’arrivo alla Galleria Henry; e potranno in seguito fruire della visita guidata in sottosuolo ed al Museo del Minatore senza necessità di ulteriori prenotazioni.

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti, consultare il sito istituzionale www.parcogeominerario.sardegna.it ed i profili social dell’ente; nonchè il sito istituzionale www.isprambiente.gov.it nella sezione eventi dedicata alla Giornata nazionale delle Miniere 2023.

