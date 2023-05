Esami di Stato 2023. Molte le rinunce dei docenti fuorisede titolari dei benefici della legge 104/92

Il CNDDU segnala le numerose difficoltà dei dirigenti scolastici nel comporre le commissioni degli Esami di Stato 2023

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito, registra l’enorme difficoltà da parte dei dirigenti scolastici nel comporre le commissioni degli Esami di Stato 2023. Soprattutto per quanto riguarda le componenti interne. Moltissime le rinunce da parte dei docenti di ruolo che lavorano fuorisede e sono titolari dei benefici della legge 104/92. La normativa rende facoltativa l’accettazione della nomina, articolo 12, comma 2-lettera e), dell’OM 45/2023: i docenti, designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione. Per questo motivo sia i docenti con disabilità personale sia coloro che assistono un soggetto con grave disabilità possono rifiutare la nomina.

La necessità di un intervento tempestivo