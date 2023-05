Erosione costiera: l’assessore Porcu a Villasimius

“Gli interventi per prevenire e limitare l’erosione costiera, oltre a quelli di riqualificazione, rappresentano un’azione fondamentale in materia ambientale perché hanno importanti ripercussioni sulla qualità e sulla fruizione in sicurezza del territorio. Ho verificato la fattibilità di alcune richieste d’intervento, oltre ad aver visitato le zone oggetto di riqualificazione ambientale, ragionando su altre azioni necessarie per la tutela dell’area marina, senza trascurare la presenza delle realtà economiche”.

Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, durante il sopralluogo a Villasimius, insieme al commissario straordinario del Comune, Remo Ortu, al direttore dell’Area marina protetta di Capo Carbonara, Fabrizio Atzori, e ad alcuni dirigenti dell’Assessorato.

“L’azione della Giunta regionale per combattere l’erosione costiera è stata, sin dal suo insediamento, molto intensa – ha aggiunto l’assessore Porcu – Anche quest’anno, con la legge finanziaria regionale sono stati confermati i fondi (2 milioni di euro per tre anni) per realizzare gli interventi richiesti dai Comuni. Inoltre, è stato istituito un fondo di rotazione (un milione all’anno per tre anni) destinato a finanziare le fasi progettuali degli interventi realizzabili coi fondi europei. Indispensabile, perché spesso i Comuni, pur avendo progetti finanziabili, riscontrano difficoltà ad avviare la progettazione necessaria per l’accesso alle risorse. Si tratta di un fondo che si ricostituisce perché i costi di progettazione possono essere rendicontati nel finanziamento”.