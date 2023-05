Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Oristano: corsi di formazione gratuita.

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Oristano prosegue nell’organizzazione di percorsi formativi rivolti alle aziende del settore, non solo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche formazione professionalizzante; informatica, marketing e comunicazione saranno solo alcuni dei temi scelti per rispondere alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

I corsi gratuiti si rivolgono ai datori di lavoro e ai lavoratori e sono di un’ottima opportunità per potenziare le proprie competenze, crescere sotto i profili professionale, imprenditoriale ma anche sociale e culturale.

Tutti i corsi saranno finanziati dall’Ente pertanto, le aziende in regola con il versamento dei contributi in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Oristano, potranno partecipare senza alcun costo.

Le iscrizioni sono già attive sul sito Confcommercio (confcommerciodioristano.it) alla sezione “il nostro sistema- EBTER”.

Prossimamente in calendario il corso di primo soccorso e di Instagram marketing.

Maggiori informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail: ebteroristano@gmail.com