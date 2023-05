Enrico Deregibus incontra Marina Rei e Ilaria Pilar Patassini a Roma a Officina Pasolini

La formula di “Uno a uno” è quella consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni eseguite dal vivo in acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare gli artisti, la loro carriera, la loro poetica da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni, fra ricordi, riflessioni e aneddoti.

Il 10 maggio sarà di scena Marina Rei. Figlia di genitori musicisti, ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni. Artisticamente nasce come percussionista e poi come batterista, proprio come il padre, ma suona anche chitarra e pianoforte.

Come cantautrice, dal suo esordio discografico a metà anni novanta ha collezionato vari successi, ma senza mai mettere in secondo piano la sua natura di vera musicista, come testimonia anche l’ultimo disco, uscito da poco, “Donna che parla in fretta Live”, tratto dal concerto/evento del 2020 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.