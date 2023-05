Ematologia, la Asl Ogliastra: «Il nostro ambulatorio un servizio in più per i cittadini». Sono queste le precisazioni dell’azienda socio sanitaria dell’Ogliastra riguardanti le notizie comparse nelle ultime ore sugli organi di stampa.

Lanusei 26 maggio 2023 – «Il nostro ambulatorio di Ematologia lavorerà in rete con in principali centri specialistici della Sardegna. Fornendo un servizio aggiuntivo sul territorio ogliastrino. Non esiste alcuna competizione con la Asl di Nuoro, con cui abbiamo ottimi rapporti di collaborazione». Sono queste le precisazioni della Asl Ogliastra, in merito alle notizie comparse nelle ultime ore sugli organi di stampa sulla presunta competizione che nascerebbe tra il nuovo ambulatorio di Ematologia, che aprirà a Lanusei il prossimo 7 giugno, e il centro di Ematologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

«Con l’apertura del nuovo ambulatorio lavoreremo in rete con il resto del sistema sanitario regionale e daremo un servizio aggiuntivo nel territorio ogliastrino». Spiega Adriana Ghironi, dirigente medico ematologo della Asl Ogliastra che gestirà l’ambulatorio prossimo all’apertura. «Andremo a gestire soprattutto pazienti affetti da patologie croniche che necessitano di cure ambulatoriali e che hanno difficoltà a spostarsi per via della difficile situazione della viabilità ogliastrina. Ora queste persone potranno essere curate direttamente in Ogliastra, con la possibilità di una gestione medica condivisa con i principali centri ematologici della Sardegna in un’ottica di collaborazione. Già ora abbiamo ottimi rapporti con l’ospedale di Nuoro. Come testimoniato dal fatto che collaboriamo con il Laboratorio analisi dell’ospedale San Francesco per esami diagnostici specifici, non eseguibili a Lanusei. Nessuna competizione dunque». Conclude la dottoressa Ghironi. «Ma solo la volontà di offrire un servizio migliore ai cittadini».

