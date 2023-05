Droga: iniziative di prevenzione in quattro comuni della Sardegna

Overdose di Analgesici, sedativi e antidepressivi causano più morti cocaina, eroina, metamfetamine e anfetamine messe insieme. Iniziative di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga a Olbia, Nuoro, La Maddalena e Palmas Arborea.

Sarà un’altra settimana di lavoro intenso, quella che i volontari di Mondo Libero dalla Droga che in collaborazione con la Chiesa di Scientology, stanno per affrontare. Olbia, Nuoro, La Maddalena e Palmas Arborea, saranno le località che tra sabato 29 aprile e mercoledì 3 maggio verranno inondate di materiali informativi sugli effetti causati dalla droga di strada, l’abuso di farmaci prescritti e gli antidolorifici.

Quando si parla di droghe, l’attenzione va a quelle più conosciute come l’alcol, la marijuana, la cocaina e l’eroina, mentre ci si dimentica che droghe altrettanto pericolose, molto spesso, si trovano negli armadietti dei farmaci nelle nostre case. Niente di più facile per qualche ragazzo o ragazza “smaliziati”, di procurarsi la pasticca dalla dispensa di famiglia e farsi un bel cocktail con l’alcol, sempre presente nelle nostre case, per procurarsi lo sballo a costo zero. Probabilmente ciascun lettore conosce situazioni di questo tipo, per esperienza diretta in famiglia o per averlo letto sui media.

L’abuso di farmaci prescritti è diventato un problema maggiore rispetto alla stessa droga di strada. Analgesici, tranquillanti, antidepressivi, sonniferi e stimolanti potrebbero sembrare “sicuri” perché sono prescritti dai medici, ma possono essere potenti da creare dipendenza così come l’eroina e la cocaina vendute in strada dai pucher.

La denuncia dei medici

Ci sono persino dei medici che denunciano come molti pazienti, ai quali sono stati prescritti dei farmaci per i quali è necessario uno stretto controllo medico, continuano ad assumerli oltre il necessario; creando in questo modo seri problemi di dipendenza. Per non parlare dei farmaci psicotropi e antidepressivi; che una volta assunti sono in grado di cambiare la personalità e il modo di pensare delle persone; causando in loro allucinazioni, psicosi, pensieri suicidi, portandoli, talvolta, al suicidio. Nemmeno il fatto che tutto questo si legge nei bugiardini induce certe persone a fare un’attenta riflessione prima di tuffarsi in extra dosaggi.

Da recenti statistiche è emerso come analgesici, sedativi e antidepressivi siano la causa di molte morti dovute a overdose; superiori a cocaina, eroina, metamfetamine e anfetamine messe insieme.

“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. Se, come è stato dimostrato, gli effetti di certi farmaci sono assimilabili a quelli prodotti dalle droghe di strada, l’informazione va data in modo completo; corretto e su larga scala, sia per le droghe di strada che per i farmaci prescritti.

Portare la corretta conoscenza sugli effetti delle droghe ovunque e a chiunque. Questo è lo scopo dei volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology; che continueranno a lavorare in quella direzione finché la droga e l’abuso dei farmaci non sarà un ricordo e materiale dei libri di storia.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com

