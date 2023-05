Dorgali, Casa Fancello: tre giorni dedicati all’arte e alla creatività

Dal 9 all’11 giugno previsti workshop e laboratori dedicati ad adulti e bambini. Fiore all’occhiello della manifestazione sarà “Orizzonti“, la mostra della pittrice nuorese Angela Salerno. L’evento è gratuito e aperto al pubblico

Casa Fancello, la tre giorni dedicata all’arte e alla creatività: il programma

Venerdì 9 Giugno, alle ore 18.30, sarà inaugurata “Orizzonti“, la mostra di Angela Salerno. Resterà aperta ai visitatori anche sabato e domenica.

Angela, nuorese di nascita ma a lungo fuori dall’isola (tra Firenze, Bologna e Londra),

mostra al pubblico opere eseguite con varie tecniche che spaziano da quelle tipiche degli anni ’90 a quelle dei giorni d’oggi. “Tutto parte da una linea di Orizzonte, da qui nascono le varie rappresentazioni”, spiega Angela.

Il giorno successivo, sabato 10, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, a Casa Fancello si terrà il primo appuntamento di sport in lingua inglese dedicato ai bambini (dalle 19.00 alle 20.00 sarà invece dedicato agli adulti).

Domenica mattina, a partire dalle 10.00, focus sulla consapevolezza ambientale e sullo scambio di idee.

I visitatori sono invitati a portare la talea di una pianta e piantarla nel giardino di Casa Fancello: una metafora per invitare coloro i quali avranno il piacere di far visita all’hub creativo di Dorgali, a portare e scambiare idee che possano attecchire nel Centro sito a Via Beata Maria Gabriella.

Uno spazio all’interno dell’evento sarà inoltre adibito al “Ricidoniamo”, lo scambio di indumenti e capi. Lo scopo è quello di diffondere consapevolezza rispetto alle tematiche del riuso e riciclo, con semplici azioni che possono fare la differenza nel nostro quotidiano.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati. Un’occasione di condivisione di idee, progetti e bellezza.

Informazioni e contatti

