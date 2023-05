“Donne custodi. Donne combattenti”: Fervicredo alla presentazione del libro di Marisa Manzini

“Ringraziamo Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale del capoluogo: i proventi saranno infatti devoluti alla nostra Associazione”, così Mirko Schio, Presidente di Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), alla vigilia dell’incontro che si svolgerà domani – venerdì 26 maggio – a Catanzaro (nella Sala convegni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, presso la Corte d’Appello) e che avrà inizio alle 17.00. Di seguito la nota stampa dell’associazione nata a Venezia nel 1999

“Siamo nuovamente assieme alla dottoressa Marisa Manzini in occasione della presentazione del suo ultimo libro. Le siamo particolarmente grati per la straordinaria sensibilità dimostrata decidendo, ancora una volta, di devolvere alla nostra Associazione i proventi.

L’ impegno della dottoressa Manzini, tenace, generoso e incrollabile, si perpetua non solo nel suo diuturno, sacrificato e fondamentale lavoro, ma anche nel sociale e nella diffusione di insegnamenti e valori che sono una ricchezza per tutti.

Siamo lieti e orgogliosi di camminare assieme alla dottoressa Manzini e percorrere una strada che punta alla legalità, alla conoscenza e alla cultura; in definitiva alla difesa dei più deboli e della sicurezza di tutti.

Una strada che chi opera per la giustizia condivide inscindibilmente con chi opera per la sicurezza, con chi veste una divisa (e non di rado paga con la salute o con la vita stessa). Non può che essere doppiamente forte, allora, il legame fra la dottoressa Manzini e noi che rappresentiamo le Vittime di quel Dovere. Il sacrificio e la ferrea volontà di fare qualcosa che migliori la vita di tutti sono valori che ci uniscono”.

