Domani a Cagliari la compositrice e pianista Irma Toudjian in due progetti per la stagione di teatro da camera

Domani a Cagliari in occasione del giorno del ricordo del genocidio armeno

dalle 19 nella cripta del Santo Sepolcro:

la produzione della Fabbrica Illuminata Hastan – Viaggio poetico per la memoria

di e con la compositrice e pianista Irma Toudjian al pianoforte e Anna-Lou Toudjian, voce recitante;

il progetto di Suoni e Pause

Lettres Sonores – Una corrispondenza tra musica e immagini con musiche dal vivo di Irma Toudjian e immagini della fotografa Daniela Zedda.

Cagliari, 2 maggio 2023 – Appuntamento, dunque, a Cagliari dedicato al giorno del ricordo del genocidio armeno alla stagione di teatro da camera della Fabbrica Illuminata. Domani, mercoledì 3 maggio, per la sezione della rassegna La storia non si cancella, alle 19 nella cripta del Santo Sepolcro va in scena, quindi, la produzione della Fabbrica Illuminata dal titolo Hastan – Viaggio poetico per la memoria.

Attraverso un’ampia selezione di testi raccolti da vari autori emblematici della cultura armena, la compositrice Irma Toudjian al pianoforte e Anna-Lou Toudjian, voce recitante, invitano, dunque, lo spettatore a commemorare la storia del popolo sopravvissuto al massacro del Novecento.

Tra gli autori scelti, Gregorio de Narek, Havhanes Tumanian, Gérard Chaliand e Yves Ternon. Una serata immaginata dalle artiste per raccontare delle loro radici e condividere una parte della grande ricchezza letteraria armena.

Alle 20, Irma Toudjian di nuovo in scena con un progetto stavolta prodotto da Suoni e pause: Lettres Sonores – Una corrispondenza tra musica e immagini, nuovo capitolo nel suo percorso artistico, che in questa occasione incontra l’arte della fotografa cagliaritana Daniela Zedda.

Nove lettere in musica, sulla traccia dell’omonimo lavoro di Valery Afanassiev, e altrettante risposte in immagini tracciano la rotta di un viaggio nei meandri della memoria, tra frammenti di ricordi, istantanee nitide, ritratti, forme, colori e geometrie. Delicate sinestesie, dialoghi di pensieri, reminiscenze litiche, risposte arcaiche a domande recenti, costantemente in bilico tra passato, presente e futuro.

Informazioni

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Le serate nel sito archeologico di santa Eulalia sono gratuite, previo pagamento del biglietto di ingresso al sito (4 euro). I posti sono limitati.

È prevista la prenotazione obbligatoria: +39 379 2537014 (solo WhatsApp e lafabbricailluminata@gmail.com .

